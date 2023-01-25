Ситуація загострюється: росія заявила про готовність «почати конфіскацію» активів інших країн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ситуація загострюється: росія заявила про готовність «почати конфіскацію» активів інших країн

112
На тлі повномасштабного вторгнення в Україну росія заявила про готовність зробити «відповідні кроки» у разі вилучення держвласності агресора за кордоном і передачі російських активів на користь України.
Як заявив глава комітету з конституційного законодавства і держбудівництва Ради Федерації рф Андрій Клішас, країна-агресор має намір запустити конфіскацію іноземних активів для юридичних осіб, повідомляє російське РБК.
Клішас також зазначив, що можливістю конфіскації власності фізичних осіб стане рішення суду, оскільки в Кримінальному кодексі агресора є статті, що передбачають часткову конфіскацію власності.

Довідка Finance.ua

  • станом на 16 грудня 2022 року Угорщина заморозила 870 мільйонів євро російських активів;
  • станом на 3 січня 2023 року країни ЄС і G7 заморозили понад 300 млрд доларів російських активів;
  • Швейцарія заблокувала близько 7,5 млрд франків, що належать росіянам, а також 15 об’єктів нерухомості. Однак Швейцарія не готова конфіскувати заморожені російські активи, на чому наполягають інші країни;
  • в ЄС висунули ідею конфіскувати ці активи для відновлення зруйнованої інфраструктури України. Європейська комісія висунула ідею щодо переведення заморожених активів у фонд, де ними можна було б активно керувати для отримання прибутку для фінансування відновлення України.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.