Ситуація загострюється: росія заявила про готовність «почати конфіскацію» активів інших країн — Finance.ua

Ситуація загострюється: росія заявила про готовність «почати конфіскацію» активів інших країн Сьогодні 17:10

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну росія заявила про готовність зробити «відповідні кроки» у разі вилучення держвласності агресора за кордоном і передачі російських активів на користь України.

Як заявив глава комітету з конституційного законодавства і держбудівництва Ради Федерації рф Андрій Клішас, країна-агресор має намір запустити конфіскацію іноземних активів для юридичних осіб, повідомляє російське РБК

Клішас також зазначив, що можливістю конфіскації власності фізичних осіб стане рішення суду, оскільки в Кримінальному кодексі агресора є статті, що передбачають часткову конфіскацію власності.

Довідка Finance.ua

станом на 16 грудня 2022 року Угорщина заморозила 870 мільйонів євро російських активів;

станом на 3 січня 2023 року країни ЄС і G7 заморозили понад 300 млрд доларів російських активів;

Швейцарія заблокувала близько 7,5 млрд франків, що належать росіянам, а також 15 об’єктів нерухомості. Однак Швейцарія не готова конфіскувати заморожені російські активи, на чому наполягають інші країни;

в ЄС висунули ідею конфіскувати ці активи для відновлення зруйнованої інфраструктури України. Європейська комісія висунула ідею щодо переведення заморожених активів у фонд, де ними можна було б активно керувати для отримання прибутку для фінансування відновлення України.

УНІАН За матеріалами:

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