Парламент зробив важливий крок до «роумінгового безвізу — Finance.ua

Парламент зробив важливий крок до «роумінгового безвізу Сьогодні 10:33 — Особисті фінанси

Парламент зробив важливий крок до «роумінгового безвізу

Парламент ухвалив законопроєкт, що наближає Україну до приєднання до єдиної зони роумінгу з Європейським Союзом Roam like at home.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі

«Законопроєкт дозволить українським та європейським операторам зв’язку легше обмінюватися послугами й працювати разом. Його ухвалення — це останній крок перед переговорами з ЄС щодо приєднання до політики Roam like at home», — зазначив Федоров.

За словами міністра, приєднання до Roam like at home дозволить українцям навіть після закінчення воєнного стану користуватися тарифами свого оператора та не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок й інтернет на території 27 країн ЄС.

Зазначається, що наступним кроком буде підписання закону президентом України. Далі Україна розпочне переговори з Єврокомісією про створення Єдиної роумінгової зони.

24 лютого міністерка економіки Юлія Свириденко під час спільного засідання уряду України та Європейської комісії розповіла, що у цьому році Україна фокусується на завданнях щодо лібералізації торгівлі, інтеграції в політику ЄС щодо роумінгу, переговорах про оцінку відповідності промислової продукції та приєднанні до єдиної зони платежів у євро.

Експерт у питаннях комунікацій Олександр Глущенко розповідав УНІАН, що з технічної точки зору українські оператори вже давно готові до впровадження «роумінгового безвізу», оскільки вони вже мають укладені угоди з європейськими партнерами. Проте основним викликом залишається бюрократичне оформлення, зокрема, узгодження на рівні Європейської комісії та адаптація українського законодавства до європейських норм.

УНІАН За матеріалами:

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