Паркування авто в Польщі: ціни та штрафи за відсутність квитка — Finance.ua

Паркування авто в Польщі: ціни та штрафи за відсутність квитка Сьогодні 06:40 — Особисті фінанси

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Через стрімке зростання кількості автомобілів у багатьох містах Польщі, надто в їх центральній частині, великою проблемою стає знайти місце для паркування. Достатньо зазначити, що в деяких агломераціях кількість зареєстрованих автомобілів уже перевищує кількість жителів. Тож не дивно, що більшість парковок нині є платними.

Скільки коштує паркування

Вартість стоянки авто у польських містах різниться. Її встановлюють місцеві органи влади. В одному місті година паркування може коштувати 2 злотих, в іншому — 7 злотих. Зони платного паркування часто поділені на дві або навіть три підзони. Вони відрізняються інфраструктурою з місцями для паркування та інтенсивністю руху, а отже, і вартістю стоянки. Як правило, це зони, розташовані:

в самому центрі;

далі від самого центру, але все ще в районах з великим дефіцитом паркувальних місць;

в інших районах, віддалених від центру.

У найдорожчій зоні година паркування може коштувати вдвічі більше, ніж у третій зоні від центру. Також слід пам’ятати, що у більшості міст ці зони діють у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у певний час (наприклад, о 8 — 18, 8 — 20).

Штраф за відсутність квитка в зоні платного паркування

У багатьох містах створені спецпідрозділи для впливу на несумлінних водіїв, які паркують транспортні засоби у платних зонах безкоштовно. Наприклад, у Варшаві такий огляд проводять дистанційно з машин зі спеціальними камерами. Інспектори звіряють реєстраційні номери припаркованих у зоні автомобілів із даними в базі. У разі порушення водія може покарати поліцейський чи міська охорона.

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Щоправда, тут ідеться не про штраф, а про додатковий збір. Штраф стягують, коли водій, наприклад, паркує машину в забороненому місці. За відсутність квитка в платній зоні не оштрафують. Такі умови були продиктовані зверненнями водіїв, які скаржилися на можливість бути покараними двічі за той самий вчинок.

Покаранням для несумлінного водія є так звана додаткова плата. Хоча на практиці від штрафу вона майже не відрізняється. Плата за відсутність паркувального квитка може сягати 250 злотих. Вона може бути зменшена на кілька десятків злотих, якщо зробити платіж протягом семи днів. Відсутність поруч паркомата або його несправність не є виправданням. Адже оплату можна здійснювати дистанційно.

Як оскаржити штраф за відсутність паркувального талона

Може виявитися, що штраф за несплату паркування завищений. Так буває, наприклад, коли ви купили паркувальний талон, але не поклали його на видне місце за вікном автомобіля. У такій ситуації вимогу штрафу слід анулювати. Для цього потрібно написати апеляцію та надати докази. Оскарження штрафу може виглядати по-різному, залежно від правил, виписаних на рівні місцевого самоврядування, та вимог нормативних актів.

Отже, на практиці штраф за відсутність паркувального квитка в польських містах є «додатковим стягненням». Штраф накладають за інші порушення — наприклад, за паркування за знаком заборони зупинки або занадто близько до перехрестя, пішохідного переходу тощо. Порушення правил паркування може коштувати водію кілька сотень злотих і певну суму штрафних балів.

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