Parimatch призупиняє діяльність українського підрозділу — Finance.ua

Parimatch призупиняє діяльність українського підрозділу Сьогодні 15:50 — Фондовий ринок

Parimatch призупиняє діяльність українського підрозділу

Букмекерська компанія Parimatch звільнила усіх працівників «Parimatch Україна» та остаточно закриває компанію.

Про це повідомила колишня СЕО Наталія Гілевич на сторінці у Facebook.

«12 травня остаточне закриття компанії PM UA. Весь колектив звільнений, я також залишаю посаду», — написала вона.

Гілевич додала, що подальшу роботу подовжать адвокати та юридичні компанії.

Практично весь персонал компанія «Parimatch Україна» звільнила ще у квітні цього року (80% або ж 350 людей), тому нинішні звільнення — фінальні. При цьому, ці звільнення не стосуються компанії GR8 Tech (раніше Parimatch Tech), на яку не накладені санкції та яка відповідає за розробку технічних продуктів.

Нагадаємо, 10 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 120 фізичних і 287 юридичних осіб, повʼязаних із гральним бізнесом. До списку потрапив український букмекер Parimatch.

12 березня компанія припинила операційну діяльність. Платформа для клієнтів стала недоступна, сайт pm.ua було заблоковано.

Коментуючи рішення РНБО, компанія заявила, що за два роки сплатила понад 850 млн гривень податків, зборів і ліцензійних платежів до держбюджету України. Також компанія наголосила, що з початку війни бренд Parimatch припинив діяльність на території росії.

Пізніше на сторінці компанії у Facebook з’явився допис про те, що 12 травня компанія Parimatch Ukraine призупиняє діяльність в Україні до повного зняття санкцій.

«Компанія зосередиться виключно на правовій роботі і захисті своїх законних інтересів: юристи компанії продовжать виборювати справедливість. Адже досі немає ні зрозумілих пояснень, ні відповідей, ні доказів, чому українська компанія опинилася у санкційному переліку», — сказано в повідомленні.

Там додали, що гроші клієнтів залишаються у безпеці та у повному обсязі знаходяться на банківських рахунках.

«Але досі не повідомлено легального механізму, яким чином можна повернути їх нашим клієнтам. На сайті Президента України продовжується збір підписів під петицією , аби зняти санкції з Parimatch і поновити діяльність компанії. Це дозволить звернути увагу на проблему безпідставних санкцій, розблокувати кошти клієнтів та продовжувати сплачувати податки і допомагати армії», — додали в компанії та наголосили, що Parimatch Ukraine не покидає вітчизняний ринок, а лише призупиняє діяльність до відновлення справедливості та зняття санкцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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