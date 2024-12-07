Папа Римський отримав новий електричний «папамобіль» від Mercedes (фото) — Finance.ua

Папа Римський отримав новий електричний «папамобіль» від Mercedes (фото) Сьогодні 04:16 — Технології&Авто

Папа Римський отримав новий електричний «папамобіль» від Mercedes (фото)

Папа Римський Франциск отримав новий електричний кабріолет G-Class від генерального директора Mercedes-Benz.

Про це повідомляє Vatican News.

Компанія виготовляє «папамобілі» протягом ста років. Під час наступного заходу на площі Святого Петра Папа Римський вітатиме паломників з нового авто.

Новий автомобіль для Папи обладнаний поворотним сидінням та елементами інтер’єру, виконаними вручну.

Він оснащений повним приводом, спеціально адаптованим для повільного руху, що характерний для «папамобілів» під час публічних аудієнцій.

Авто також має висувний дах, який захищає від негоди. Його праві задні двері встановлені на обертових петлях, тоді як ліві зафіксовані зварюванням.

Попри сучасні інновації 2025 року, автомобіль дотримується традицій: як і раніше, він має білий колір і номерний знак SCV 1, що належить Ватикану.

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