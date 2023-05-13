Panasonic запускає нову серію смарт-телевізорів — Finance.ua

Panasonic запускає нову серію смарт-телевізорів Сьогодні 04:31 — Фондовий ринок

Panasonic запускає нову серію смарт-телевізорів

Panasonic випустила нові телевізори в Індії. Бренд анонсував аж 20 нових моделей смарт-телевізорів з різними розмірами та роздільною здатністю дисплеїв. Модельний ряд включає в себе MX850 (55′, 65′), MX800 (55′, 65′), MX750 (55′, 43′), MX740 (75′, 55′, 43′), MX710 (65′, 55′, 43′), MX700 (55′, 43′), MS680 (32′, 43′), MS670 (32′, 43′) і MS550 (32′, 43).

Характеристики телевізорів Panasonic

Нещодавно представлені телевізори Panasonic мають тонкий дизайн і безрамковий дисплей з усіх боків. Моделі телевізорів Panasonic MX850, MX800, MX750, MX740, MX710 і MX700 оснащені роздільною здатністю дисплея 4K з HDR10+, мікрозатемненням і обробкою кольорів 4K. З іншого боку, MS680, MS670 і MS550 мають варіанти роздільної здатності дисплея FHD і HD. Залежно від варіанту, вони оснащені яскравим цифровим процесором і підтримкою 2K HDR.

Усі телевізори Panasonic оснащені динаміками потужністю 20 Вт, налаштованими за допомогою Dolby Audio та Audio Booster+. Під капотом смарт-телевізори мають до 2 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ вбудованої пам’яті. Телевізори працюють на ОС Android TV із вбудованим Chromecast, голосовим помічником і швидким трансляцією. Вони постачаються з попередньо встановленими Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ Hotstar тощо.

Варіанти підключення на телевізорах Panasonic включають Wi-Fi, Bluetooth, порти HDMI 2.1, порти USB і роз'єм 3,5 мм. Ціна нещодавно випущених телевізорів Panasonic починається від 19 990 рупій за базову модель і досягає 3 19 990 рупій за найдорожчий варіант.

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