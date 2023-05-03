Паливо дешевшає: скільки коштують бензин та дизель на АЗС в Україні — Finance.ua

Паливо дешевшає: скільки коштують бензин та дизель на АЗС в Україні Сьогодні 09:33 — Енергетика

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 2 травня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,56 гривні за літр (-0,01 гривні), на дизельне пальне — 45,92 гривні за літр (-0,02 гривні), на автогаз — 21,82 гривні за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни в Україні:

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