Палата представників США ухвалила законопроєкт Трампа про зниження податків — Finance.ua

Палата представників США ухвалила законопроєкт Трампа про зниження податків Сьогодні 10:19 — Світ

Палата представників США ухвалила законопроєкт Трампа про зниження податків

Палата представників США з перевагою в один голос (215 проти 214) ухвалила законопроєкт президента Дональда Трампа, який зменшує податки, але скорочує соціальні витрати та збільшує державний борг. Цей документ був однією з ключових передвиборчих обіцянок Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Усі демократи та двоє республіканців проголосували проти, один республіканець утримався, а ще один пропустив голосування. Спікер Палати Майк Джонсон, маючи більшість 220−212, вніс останні зміни, щоб задовольнити різні фракції республіканців.

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Законопроєкт передбачає важливі зміни для бізнесу: корпоративний податок знизять із 21% до 20%, а поріг вирахувань із податкової бази для малого бізнесу США, пов’язаних із комерційною діяльністю та дивідендами, зросте з 20% до 23%. Також запроваджується прискорена амортизація інвестицій, яка зменшує податкову базу і для нових підприємств може сягати 100%. Однак обіцяне Трампом зниження податку до 15% для промислових компаній США так і не реалізували.

Для громадян залишать чинні вирахування, а максимальна ставка податку на доходи фізичних осіб не перевищить 37%. Найбільші зміни стосуються федеральних вирахувань за податками штатів і муніципалітетів (SALT): їхній ліміт підняли з $10 000 до $40 000 на рік. Це дорого коштуватиме федеральному бюджету і стало предметом складних переговорів Трампа та спікера Палати представників Майка Джонсона з конгресменами з багатих штатів.

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Водночас Трамп виконав обіцянки, які не потребують великих витрат: скасував податки на чайові та понаднормову роботу, а також збільшив вирахування для автокредитів і людей похилого віку.

Додатково законопроєкт включає $175 млрд на посилення безпеки кордонів, зокрема будівництво прикордонних загороджень і найм нових працівників, а також скасування системи «зелених» кредитів.

За оцінками Конгресійного бюджетного офісу, він додасть $3,8 трлн до федерального боргу США, який уже становить $36,2 трлн.

«Це, можливо, найважливіший закон в історії нашої країни!» — написав Трамп у соцмережах.

Законопроєкт, який Трамп назвав «великим і прекрасним», тепер розгляне Сенат, контрольований республіканцями, де його, ймовірно, ще доопрацьовуватимуть.

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