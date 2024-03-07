Палац на колесах: у США створили розкішний автодім за $500 000 (фото) — Finance.ua

Палац на колесах: у США створили розкішний автодім за $500 000 (фото) Сьогодні 05:26 — Технології&Авто

Палац на колесах: у США створили розкішний автодім за $500 000 (фото), Фото: autoevolution.com

Американська компанія Tiffin Motorhomes презентувала розкішний дім на колесах Phaeton. Невдовзі він надійде в продаж за ціною від 500 000 доларів.

Про це розповідає сайт Autoevolution.

Tiffin Phaeton позиціонують, як автодім преміум-класу. У його основі лежить шасі вантажівки Freightliner PowerGlide XC. Він сягає 13,7 м у довжину та 4 м у висоту.

Фото: autoevolution.com

Інтер'єр Tiffin Phaeton оздоблений дорогою шкірою, деревом та навіть мармуром, а на стелі змонтовано потужне освітлення. Усередині можна провести вечірку на 10−12 осіб, причому кожному з них знайдеться спальне місце.

У салоні є широке двоспальне ліжко, розкладні дивани та крісла. Установлені великий телевізор та потужна аудіосистема. Кухня доповнена холодильником, раковиною, плитою та духовкою. Є і санвузол із душем.

Фото: autoevolution.com

Дім на колесах оснащений додатковими акумуляторами та сонячними батареями на даху. Також встановлено великий 379-літровий бак для води.

Tiffin Phaeton обладнали 450-сильним турбодизелем Cummins та 6-ступінчастою автоматичною КПП. У якості опції йому пропонують причіп для перевезення мотоциклів чи велосипедів.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.