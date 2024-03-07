Палац на колесах: у США створили розкішний автодім за $500 000 (фото) — Finance.ua
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Палац на колесах: у США створили розкішний автодім за $500 000 (фото)

Технології&Авто
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Палац на колесах: у США створили розкішний автодім за $500 000 (фото)
Палац на колесах: у США створили розкішний автодім за $500 000 (фото), Фото: autoevolution.com
Американська компанія Tiffin Motorhomes презентувала розкішний дім на колесах Phaeton. Невдовзі він надійде в продаж за ціною від 500 000 доларів.
Про це розповідає сайт Autoevolution.
Tiffin Phaeton позиціонують, як автодім преміум-класу. У його основі лежить шасі вантажівки Freightliner PowerGlide XC. Він сягає 13,7 м у довжину та 4 м у висоту.
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Інтер'єр Tiffin Phaeton оздоблений дорогою шкірою, деревом та навіть мармуром, а на стелі змонтовано потужне освітлення. Усередині можна провести вечірку на 10−12 осіб, причому кожному з них знайдеться спальне місце.
У салоні є широке двоспальне ліжко, розкладні дивани та крісла. Установлені великий телевізор та потужна аудіосистема. Кухня доповнена холодильником, раковиною, плитою та духовкою. Є і санвузол із душем.
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Дім на колесах оснащений додатковими акумуляторами та сонячними батареями на даху. Також встановлено великий 379-літровий бак для води.
Tiffin Phaeton обладнали 450-сильним турбодизелем Cummins та 6-ступінчастою автоматичною КПП. У якості опції йому пропонують причіп для перевезення мотоциклів чи велосипедів.
За матеріалами:
Фокус
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