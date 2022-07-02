Пальне в Україні: екс-міністр енергетики озвучив імовірність дефіциту пального на АЗС — Finance.ua

Пальне в Україні: екс-міністр енергетики озвучив імовірність дефіциту пального на АЗС Вчора 19:15 — Енергетика

Новий дефіцит пального в Україні, зокрема, дизелю може виникнути у серпні-жовтні, коли розпочнеться активний збір урожаю.

Про це екс-міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив в ефірі інформаційного телемарафону

«У нас буде початок активної фази збору врожаю. Якщо говорити про такий сегмент як дизель, ми знову можемо зустрітися з ситуацією дефіциту десь у серпні-жовтні», — сказав він.

В Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС . Станом на початок червня ситуація дещо покращилась, обмеження на відпуск пального пом’якшились до 20-30 літрів у бак.

У квітні внаслідок авіаударів було знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуку (Полтавська обл.). Також росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз.

У червні на український ринок завезли понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів.

1 червня мережі АЗС WOG та Prime скасували чи анонсували зняття обмежень на пальне.

До війни великі обсяги пального в Україну постачалися з Росії та Білорусі. Зараз увесь імпорт нафтопродуктів надходить через західний кордон.

УНІАН За матеріалами:

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