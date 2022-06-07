Пальне буде: для бензовозів із ЄС створено «зелені коридори» — Finance.ua

«Виконуючи завдання керівництва держави та уряду, прикордонники спільно з представниками митниці забезпечують безперебійний та позачерговий пропуск транспортних засобів, що перевозять пальне», — зазначив очільник прес-служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Роман Павленко.
«У разі виникнення черг таким транспортним засобам надається пріоритет у перетині кордону з виділенням, зокрема, окремих смуг для руху», — додав Павленко.
Довідка Finance.ua:
в Україні в останній тиждень квітня розпочався дефіцит пального на АЗС. З метою вирішення питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальнена на 40-43%;
17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку пального. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне мали бути не вище 58 грн за літр, а на бензин — не вище 52 грн за літр;
згодом Держпродспоживслужба розпочала перевірки АЗС через завищені ціни на пальне;
Експерти зазначають, що у високих цінах на бензин, які зараз спостерігають українці, винний не його дефіцит, а ажіотажний попит.
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