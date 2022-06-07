Пальне буде: для бензовозів із ЄС створено «зелені коридори» — Finance.ua
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Пальне буде: для бензовозів із ЄС створено «зелені коридори»

Вчора 15:33Енергетика
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Прикордонники та митники першочергово пропускають машини з пальним.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
«Виконуючи завдання керівництва держави та уряду, прикордонники спільно з представниками митниці забезпечують безперебійний та позачерговий пропуск транспортних засобів, що перевозять пальне», — зазначив очільник прес-служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Роман Павленко.
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Зазначається, що представники суміжних країн ЄС також насамперед пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та по пальне до країн ЄС.
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«У разі виникнення черг таким транспортним засобам надається пріоритет у перетині кордону з виділенням, зокрема, окремих смуг для руху», — додав Павленко.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні в останній тиждень квітня розпочався дефіцит пального на АЗС. З метою вирішення питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальнена на 40-43%;
  • 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку пального. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне мали бути не вище 58 грн за літр, а на бензин — не вище 52 грн за літр;
  • згодом Держпродспоживслужба розпочала перевірки АЗС через завищені ціни на пальне;
  • Експерти зазначають, що у високих цінах на бензин, які зараз спостерігають українці, винний не його дефіцит, а ажіотажний попит.
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За матеріалами: УНІАН
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