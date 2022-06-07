США оголосили надзвичайну ситуацію через дефіцит електрики — Finance.ua

США оголосили надзвичайну ситуацію через дефіцит електрики

Вчора 11:33 — Енергетика

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав розпорядження про запровадження надзвичайного режиму через кризу у сфері електропостачання.

Про це йдеться у декларації, оприлюдненій на сайті Білого дому.

У документі, зокрема, йдеться про те, що «потрібні негайні дії, щоб забезпечити доступ Сполучених Штатів до достатньої кількості сонячних модулів» і задовольнити потреби в електроенергії.

Відповідно до документу Байден оголосив надзвичайну ситуацію у сфері постачання «електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів».

«Багато факторів загрожують здатності Сполучених Штатів забезпечувати достатню кількість електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів. Ці фактори включають перебої на енергетичних ринках, спричинені вторгненням росії в Україну, та екстремальні погодні явища, що посилюються зміною клімату», — йдеться у розпорядженні.

Зокрема, в деяких частинах Сполучених Штатів умови посухи у поєднанні із хвилями спеки спричиняють рекордний попит на електроенергію та її дефіцит.

Байден зазначає, що сонячна енергія є одним з найбільш швидкозростаючих джерел нової генерації електроенергії в Сполучених Штатах.

Очікується, що у 2022 та 2023 роках на сонячні батареї та акумулятори буде припадати більше половини нових потужностей сектору електроенергетики. «Відсутність сонячних елементів і модулів ставить під загрозу ці заплановані доповнення, що, у свою чергу, загрожує наявності достатньої потужності виробництва електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів», — зазначено у документі.

Тому президент пропонує звільнити на рік від мита імпорт сонячних батарей з Камбоджі, Малайзії, Таїланду та В’єтнаму.

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