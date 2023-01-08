Падіння ринків — не загроза: як легендарний Воррен Баффет заробляє, коли інші втрачають мільярди — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Падіння ринків — не загроза: як легендарний Воррен Баффет заробляє, коли інші втрачають мільярди

Особисті фінанси
46
Падіння ринків — не загроза: як легендарний Воррен Баффет заробляє, коли інші втрачають мільярди
Падіння ринків — не загроза: як легендарний Воррен Баффет заробляє, коли інші втрачають мільярди
Воррен Баффет є одним із найвідоміших та найуспішніших інвесторів у світі. Він підтверджує цей статус протягом десятиліть. Що ж допомагає йому заробляти, коли ринки падають й всі втрачають гроші?
У 2022 році чимало мільярдерів зафіксували суттєві втрати. Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск збіднів на понад 90 мільярдів доларів, Марк Цукерберг втратив майже 83 мільярди доларів, а статки Джеффа Безоса зменшилися на 75 мільярдів доларів. Для Баффета картина виглядає трохи по-іншому.

Інвестиційна стратегія Баффета

Для прикладу, у жовтні американський інвестор зафіксував збільшення свого капіталу на 8,9 мільярда доларів. Це стало другим результатом серед мільярдерів за рівнем місячного прибутку. Баффета випередив один з засновників компанії Oracle Ларрі Еллісон, капітал якого виріс на 16,6 мільярда доларів, повідомляє Forbes.
Мільярдер є давнім прихильником концепції вартісного інвестування. Тобто шукає недооцінені фірми, вкладає в них кошти, обираючи довгострокову стратегію. При цьому він без зайвих емоцій позбувається акцій, які вважає безперспективними та шукає нові варіанти.
Читайте також
Для прикладу, в останні місяці Воррен Баффет активно купує цінні папери нафтових компаній. Це рішення можна зрозуміти, оскільки ринок нафти цього року перебуває у центрі уваги через низку факторів:
  • війна росії проти України;
  • ситуація з коронавірусом в Китаї, який є потужним імпортером сировини;
  • санкції проти росії та ембарго на нафту від ЄС.
Ще одне правило легендарного інвестора — не інвестувати у сфери, в специфіці роботи яких він не розбирається. Хоча у його практиці були й виключення. Одним із них став цифровий Nubank.
Загалом продовжує зберігати за собою місце у десятці найзаможніших людей світу, а його компанія Berkshire Hathaway очолює рейтинг найвідоміших хедж-фондів станом на кінець листопада. За останні 3 роки фонд зміцнив свої позиції на 41,81%.
Навчатися інвестувати ніколи не пізно. Ви можете придбати запис конференції «Жити на відсотки» за посиланням і почати вивчати інвестування вже зараз.

Купити запис

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.