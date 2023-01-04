Як змінювалась мінімальна зарплата з роками: яка вона буде в 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Як змінювалась мінімальна зарплата з роками: яка вона буде в 2023 році (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

До 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні становила 6500 гривень, після підвищення і зараз вона становить 6700 гривень. У 2023 році мінімальну заробітну плату в Україні підвищувати не планують.

3 листопада Верховна Рада затвердила Держбюджет України на наступний рік, який підписав президент Володимир Зеленський. Згідно з документом, мінімальна зарплата в Україні в 2023 році складе 6700 гривень на місяць і не буде змінюватися протягом наступного року.

За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, в умовах війни держава буде направляти бюджет в першу чергу на інші пріоритетні напрямки: сектор оборони і безпеки, виконання соціальних зобов’язань держави (пенсії та соцзабезпечення) і медицину.

Якщо говорити про погодинний розмір, мінімальна заробітна плата у 2023 році становитиме 40,46 гривень/годину.

Що стосується середньої зарплати, то, за прогнозом експертів, вона незначно, але зросте — в 2023 році середня зарплата в Україні складе 18 261 гривню.

Мінімальна зарплата в Україні з вирахуванням податків — що буде на руки

Після вирахування податків розмір мінімальної зарплати зміниться — від суми 6700 гривень віднімуть податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.

Мінімалка «на руки»: 6700 грн — 18% (ПДФО) — 1,5% (ВЗ) = 5 393,5 гривні.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, що мінімальна зарплата — це гарантований державою мінімальний розмір оплати за виконану місячну або годинну норму праці. Виплата працівникові зарплати, яка буде менше розміру «мінімалки», за умови виконаної місячної або годинної норми праці, вважається порушенням трудового законодавства.

За подібне порушення з роботодавця стягується штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2023 року — 13 400 грн) за кожного працівника, щодо якого було вчинено порушення.

УНІАН За матеріалами:

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