Падіння гривні точно буде: експерт озвучив орієнтовну дату — Finance.ua

Падіння гривні точно буде: експерт озвучив орієнтовну дату

Вчора 13:05 — Валюта

Наступного тижня з 30 по 5 червня експерти прогнозують середній курс долара на рівні 36-38 гривень. При цьому з’являється все більше сигналів про те, що падіння економіки в нашій країні все ж таки відбувається.

Про це повідомив аналітик компанії «Центр біржових технологій» Максим Орищак у коментарі «Сегодня».

За словами експерта, великий люфт у прогнозі (2 гривні) пояснюється тим, що на ринку спостерігається надто високий рівень спекуляцій.

«Скасування обмежень на курс продажу валюти банками спровокувало зростання гривні до долара з рівня 38,4 до 36,5 грн. Водночас ми отримуємо новини про дефіцит бюджету країни, скорочення пенсійних та соціальних виплат, затримку кредитування з боку інших країн, а також пам’ятаємо, що в країні ще триває війна, і руйнування інфраструктури не припиняються», — повідомив Орищак.

Він додав, що падіння гривні точно відбудеться, адже для країни настає дуже непростий період на тлі збільшення кількості сигналів падіння економіки.

«Вже зараз обов’язкова, у деяких місцях, оплата товарів банківськими картками. Це роблять для того, щоб гроші із системи не витікали. Як тільки країна матиме складнощі з виплатами за зовнішніми борговими зобов’язаннями, з’явиться ризик дефолту, який спробують відтягнути за часом, але не скасують зовсім», — каже аналітик.

Аналітик резюмував, що гривня продовжуватиме поступово падати вже з червня цього року, якщо бойові дії не припиняться і Україна не перейде на етап відновлення економіки.

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