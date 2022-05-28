Падіння гривні точно буде: експерт озвучив орієнтовну дату — Finance.ua
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Падіння гривні точно буде: експерт озвучив орієнтовну дату

Вчора 13:05Валюта
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Наступного тижня з 30 по 5 червня експерти прогнозують середній курс долара на рівні 36-38 гривень. При цьому з’являється все більше сигналів про те, що падіння економіки в нашій країні все ж таки відбувається.
Про це повідомив аналітик компанії «Центр біржових технологій» Максим Орищак у коментарі «Сегодня».
За словами експерта, великий люфт у прогнозі (2 гривні) пояснюється тим, що на ринку спостерігається надто високий рівень спекуляцій.
«Скасування обмежень на курс продажу валюти банками спровокувало зростання гривні до долара з рівня 38,4 до 36,5 грн. Водночас ми отримуємо новини про дефіцит бюджету країни, скорочення пенсійних та соціальних виплат, затримку кредитування з боку інших країн, а також пам’ятаємо, що в країні ще триває війна, і руйнування інфраструктури не припиняються», — повідомив Орищак.
Він додав, що падіння гривні точно відбудеться, адже для країни настає дуже непростий період на тлі збільшення кількості сигналів падіння економіки.

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«Вже зараз обов’язкова, у деяких місцях, оплата товарів банківськими картками. Це роблять для того, щоб гроші із системи не витікали. Як тільки країна матиме складнощі з виплатами за зовнішніми борговими зобов’язаннями, з’явиться ризик дефолту, який спробують відтягнути за часом, але не скасують зовсім», — каже аналітик.
Аналітик резюмував, що гривня продовжуватиме поступово падати вже з червня цього року, якщо бойові дії не припиняться і Україна не перейде на етап відновлення економіки.
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За матеріалами: Телеграф
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