П’ять випадків, коли у водія можуть забрати права — Finance.ua

П’ять випадків, коли у водія можуть забрати права Сьогодні 23:36 — Особисті фінанси

П’ять випадків, коли у водія можуть забрати права

Думка, що позбавлення водійських прав загрожує лише за дуже серйозні порушення, наприклад, п’яне водіння, є хибною. За які помилки водії можуть надовго втратити свої посвідчення водія в Україні?

Стаття 121 КУпАП

Якщо двічі за рік водій був викритий за кермом транспортного засобу з технічними несправностями або без талона обов’язкового техогляду.

Позбавлення прав на 3−6 місяців.

Стаття 122 КУпАП

Невиконання законних вимог поліції, втеча з місця ДТП, створення аварійної ситуації, керування транспортом за наявності тимчасового обмеження прав.

Позбавлення прав від 3 місяців до 2 років.

Стаття 123 КУпАП

У разі виїзду на залізничний переїзд за заборонного сигналу світлофора з пасажирами або без них.

Позбавлення прав від 6 місяців до 3 років.

Стаття 124 КУпАП

Порушення правил дорожнього руху, яке спровокувало ДТП.

Позбавлення прав від 6 місяців до 1 року.

Стаття 130 КУпАП

Нетверезе водіння та таке ж повторне порушення; у разі вживання спиртного або наркотиків після ДТП.

Позбавлення прав від 1 року до 10 років.

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