П’ять випадків, коли у водія можуть забрати права — Finance.ua

П’ять випадків, коли у водія можуть забрати права
Думка, що позбавлення водійських прав загрожує лише за дуже серйозні порушення, наприклад, п’яне водіння, є хибною. За які помилки водії можуть надовго втратити свої посвідчення водія в Україні?
- Стаття 121 КУпАП
Якщо двічі за рік водій був викритий за кермом транспортного засобу з технічними несправностями або без талона обов’язкового техогляду.
Позбавлення прав на 3−6 місяців.
- Стаття 122 КУпАП
Невиконання законних вимог поліції, втеча з місця ДТП, створення аварійної ситуації, керування транспортом за наявності тимчасового обмеження прав.
Позбавлення прав від 3 місяців до 2 років.
- Стаття 123 КУпАП
У разі виїзду на залізничний переїзд за заборонного сигналу світлофора з пасажирами або без них.
Позбавлення прав від 6 місяців до 3 років.
- Стаття 124 КУпАП
Порушення правил дорожнього руху, яке спровокувало ДТП.
Позбавлення прав від 6 місяців до 1 року.
- Стаття 130 КУпАП
Нетверезе водіння та таке ж повторне порушення; у разі вживання спиртного або наркотиків після ДТП.
Позбавлення прав від 1 року до 10 років.
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