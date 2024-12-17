П’ять привабливих бюджетних смартфонів з відмінними IPS-екранами — Finance.ua

П’ять привабливих бюджетних смартфонів з відмінними IPS-екранами Сьогодні 03:30 — Фондовий ринок

П’ять привабливих бюджетних смартфонів з відмінними IPS-екранами

Журналісти видання AndroidInsider підготували список з п’яти привабливих смартфонів з якісними IPS-екранами, які доступні за ціною. Кожен користувач зможе знайти в цьому списку пристрій, який підійде йому за смаком і гаманцем.

Екрани IPS славляться своєю безпекою, оскільки не мерехтять і не вигорають. Вони ідеально підходять для використання дітьми і при роботі в статичному режимі. Однак останнім часом їх стали використовувати рідше через зниження цін на AMOLED-екрани.

Хто увійшов до рейтингу

POCO C61 оснащений IPS-екраном з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення 90 Гц. Процесор Helio G36 забезпечує легку роботу з базовими завданнями. Хоча у цього смартфона немає NFC, він прекрасно підійде для дітей і як навігатор.

Redmi 12 оснащений IPS-екраном з роздільною здатністю Full HD, а процесор Helio G88 дозволяє грати в ігри на мінімальних налаштуваннях. Крім того, у нього є NFC і камера з нічним режимом, що робить його ще більш привабливим для користувачів.

HONOR X7c виділяється стильним дизайном і IPS-екраном з частотою оновлення і роздільною здатністю HD+, що забезпечує високу якість зображення. Процесор Snapdragon 685 справляється із завданнями без затримок, забезпечуючи плавну роботу пристрою. Однак камера 108 МП робить чудові знімки, але не так добре працює під час відеозйомки.

TECNO Pova 6 Neo оснащений ємним акумулятором на 7000 мАг, що забезпечує тривалий час роботи. FullHD-екран із частотою оновлення 120 Гц дає змогу насолоджуватися яскравими та чіткими зображеннями. Стереодинаміки з ефектами Dolby Atmos і процесор Helio G99 забезпечують високу якість звуку.

Realme 13 5G — це справжній флагман, оснащений IPS-екраном із функцією Always-on-Display, що робить його незамінним помічником у повсякденному житті. 50-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією забезпечує чіткість знімків, а процесор Dimensity 6300 і батарея ємністю 5000 мАг зі швидким заряджанням роблять його ще більш привабливим вибором.

itechua За матеріалами:

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