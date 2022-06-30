П'ять компаній з Китаю нарвались на санкції США через постачання в росію — Finance.ua

П'ять компаній з Китаю нарвались на санкції США через постачання в росію Вчора 09:45

США запровадили санкції проти п’яти китайських компаній. Ці компанії потрапили до списків за те, що підтримували російську військову та оборонно-промислову базу. Серед них — Connec Electronic, World Jetta, Logistics Limited, King Pai Technology та Winninc Electronic. Наразі вони не можуть потрапити на американський ринок.

Про це повідомило видання Financial Times (FT).

Інформацію підтвердило агентство Reuters , посилаючись на документи міністерства торгівлі США.

Зазначається, що китайські компанії, що потрапили до списку, постачали товари російському ВПК ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Однак зазначено, що вони «продовжують укладати контракти на постачання російським організаціям, які підпадають під санкції».

«Сьогоднішнє рішення надсилає потужний сигнал юридичним та фізичним особам по всьому світу: якщо вони намагатимуться підтримувати росію, США відріжуть їх від свого ринку», — зазначив заступник міністра торгівлі США Алан Естевес.

Водночас представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь не підтвердив і не спростував звинувачення США на адресу компаній. Однак він повторив, що Китай виступає проти санкцій США щодо росії.

«Китай і росія здійснюють нормальну торговельну співпрацю на основі взаємної поваги та взаємної вигоди. Жодна третя сторона не повинна втручатися або обмежувати це», — заявив Ліцзянь на прес-конференції в Пекіні 29 червня.

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