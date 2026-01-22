ПАРТНЕРСЬКА П’ять інструментів від банків для онлайн-накопичень Сьогодні 14:10 — Особисті фінанси

Онлайн-накопичення давно перестало бути нішевим продуктом для фінансово підкованих клієнтів. Сьогодні це повсякденний інструмент, який дозволяє відкладати гроші без складних рішень і жорстких зобов’язань. Українські банки активно розвивають цей напрям і пропонують клієнтам різні формати онлайн-накопичень — від простих «віртуальних скарбничок» до повноцінних ощадних рахунків із нарахуванням відсотків.

Ось 5 цифрових сервісів, які спрощують процес збирання коштів на конкретні цілі, допомагають дисциплінувати витрати та водночас залишають доступ до грошей у будь-який момент.

«Кишеня» від Кредобанк

Гроші не просто зберігаються на «Кишені», а працюють: на залишок нараховується 6% річних у гривні.

Сервіс «Кишеня» від Кредобанку вибудуваний навколо ідеї простих і регулярних накопичень без відриву від щоденного життя. Це не класичний строковий депозит і не просто залишок на картці, а окремий ощадний рахунок, який поєднує дохідність і повну свободу користування коштами. «Кишеня» відкривається автоматично разом із Правильною карткою — як у відділенні банку, так і в мобільному застосунку, без додаткових комісій чи формальностей.

Головна цінність сервісу — вільний доступ до грошей. Кошти можна в будь-який момент переказати з поточного рахунку на «Кишеню» або назад на поточний рахунок та використати для платежів, чи зняти готівку без штрафів і втрати нарахованих відсотків. При цьому гроші не просто зберігаються на «Кишені», а працюють: наразі на залишок нараховується 6% річних у гривні, а для клієнтів на преміальних пакетах — 8% річних.

Популярність «Кишені» серед клієнтів Кредобанку підтверджують і цифри. Обсяг коштів на цих ощадних рахунках перевищує 1,6 млрд грн і демонструє стабільне зростання протягом року. Така динаміка свідчить про те, що сервіс активно використовується саме як інструмент повсякденних накопичень — на подорожі, ремонт, навчання або великі покупки.

Як пояснює директор департаменту роздрібних клієнтів АТ «Кредобанк» Олександр Супрунович, сьогодні клієнти дедалі частіше поєднують різні формати заощаджень, диверсифікуючи свої кошти між інструментами та валютами, щоб знизити інфляційні ризики. У цьому контексті « Кишеня » виконує роль надійного і гнучкого рішення для щоденних фінансових потреб, коли важливо мати постійний доступ до грошей і водночас отримувати додатковий дохід.

Додаткової ваги сервісу додає й незалежна оцінка ринку. Рейтингове агентство «Стандарт-рейтинг» визнало ощадний рахунок Кредобанку «Кишеня» найкращим депозитом серед банків з капіталом іноземних банківських груп. Таке визнання ґрунтується не лише на дохідності, а й на фінансовій стійкості та ліквідності банку, що є ключовими критеріями для клієнтів у період економічної невизначеності.

У підсумку « Кишеня » виглядає як універсальний інструмент для тих, хто хоче відкладати гроші без складних правил і довгострокових зобов’язань, зберігаючи контроль над власними фінансами.

«Банка» від monobank

«Банка» стала одним із найвпізнаваніших цифрових інструментів накопичення в Україні, поєднавши особисті заощадження з механікою спільного збору коштів. Після створення «Банки» користувач може не лише відкладати гроші самостійно, а й залучати до цього інших людей — достатньо згенерувати посилання або QR-код і поширити його у месенджерах чи соціальних мережах. Такий формат зробив процес збору коштів доступним навіть для тих, хто не є клієнтом monobank.

Сервіс підтримує кілька способів поповнення: з картки monobank, з карток інших банків, а також через цифрові платіжні інструменти. Людина, яка переказує гроші, може вказати суму та, за бажанням, своє ім’я, що робить процес зручним і прозорим для власника «Банки». Після завершення збору кошти автоматично зараховуються на картку того, хто створив «Банку», і можуть бути використані за призначенням без додаткових дій.

Масову популярність сервіс отримав завдяки універсальності. «Банку» однаково активно використовують для особистих цілей — подорожей, великих покупок чи сімейних витрат — і для публічних зборів. Після початку повномасштабної війни саме цей інструмент став базовим рішенням для благодійних та волонтерських ініціатив, оскільки дозволяв швидко збирати кошти з будь-якої точки світу з мінімальними бар’єрами для донаторів.

«Конверт» від ПриватБанк

«Конверт» у ПриватБанку поєднує функції сервісу для накопичення коштів і інструменту щоденного фінансового планування. За базовою логікою він нагадує інші цифрові «скарбнички»: користувач створює окремий простір для збору грошей, може поділитися посиланням або QR-кодом для поповнення та приймати перекази від інших людей. Такий формат зручний як для спільних ініціатив, так і для особистих фінансових цілей.

Водночас у «Конверта» є особливості, які вирізняють його серед аналогів. Накопиченими коштами можна користуватися безпосередньо — оплачувати покупки або здійснювати перекази без попереднього переведення грошей на основну картку. Це робить сервіс більш інтегрованим у повсякденні витрати та дозволяє використовувати його не лише як тимчасове сховище коштів, а як платіжний інструмент.

Додатково користувач може обмежити доступ до грошей у «Конверті» до певної дати або суми. Така функція є корисною для самодисципліни, планування великих витрат або накопичення коштів на визначену мету.

«Скринька» від O. Bank

Сервіс «Скринька» від O. Bank дозволяє відкладати кошти без складних налаштувань і додаткових умов, залишаючи клієнту свободу використання грошей. Їх можна поповнювати та знімати у будь-який момент без комісій.

Банк нараховує 5% річних на залишок коштів. Це дозволяє поєднати гнучкість звичайного рахунку з базовою дохідністю, коли гроші не просто зберігаються, а поступово збільшуються. Такий підхід добре підходить для сценаріїв, коли накопичення відбувається не за жорстким графіком, а у комфортному для клієнта темпі.

Поповнення «Скриньки» здійснюється через P2P-перекази або за реквізитами, що робить сервіс більш орієнтованим на індивідуальне користування, ніж на масові збори коштів. Водночас саме ця простота і мінімалізм можуть бути перевагою для тих, хто шукає інструмент без зайвих функцій і хоче чітко відокремити заощадження від поточних витрат. У підсумку «Скринька» від O. Bank виглядає як спокійне та передбачуване рішення для регулярних онлайн-накопичень із додатковим доходом.

МаніБокс від ПУМБ

МаніБокс від ПУМБ поєднує функції сервісу для накопичень і інструменту для збору коштів, роблячи акцент на гнучкості та широких можливостях поповнення. Відкрити МаніБокс можна за кілька кліків у мобільному застосунку банку, після чого користувач отримує окремий простір для зберігання грошей на власні цілі або спільні ініціативи. Сервіс дозволяє поповнювати рахунок не лише з карток ПУМБ, а й з карток інших банків, що робить накопичення менш залежним від одного банку.

Окрему роль у МаніБоксі відіграє автопоповнення, яке допомагає зробити накопичення регулярними без постійного контролю з боку клієнта. Користувач може налаштувати автоматичні зарахування з дебетової або кредитної картки, обравши зручний сценарій, що особливо актуально для тих, хто хоче накопичувати «непомітно» для бюджету. Такий підхід дозволяє систематизувати заощадження навіть для тих, хто раніше не мав звички відкладати гроші.

На залишок коштів у МаніБоксі нараховується 5% річних, а гроші можна зняти в будь-який момент без втрати нарахованих відсотків. Додатково сервіс підтримує створення посилань і QR-кодів для зовнішніх поповнень, що робить його придатним і для благодійних або групових зборів.

Замість висновку

Онлайн-сервіси накопичень від українських банків демонструють різні підходи до однієї задачі — допомогти клієнтам простіше і зручніше керувати власними грошима. Вибір конкретного інструменту залежить від цілей: повсякденні заощадження, спільні збори чи автоматизоване накопичення. У будь-якому разі цифрові рішення поступово стають новою фінансовою нормою, в якій гроші не просто зберігаються, а працюють разом із клієнтом.

