П'ять флагманських смартфонів, які в 2022 були найкращими "за свої гроші" — Finance.ua
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П'ять флагманських смартфонів, які в 2022 були найкращими "за свої гроші"

Технології&Авто
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Xiaomi 12 назвали найкращим Android-смартфоном 2022 року до $500 / фото Xiaomi
Xiaomi 12 назвали найкращим Android-смартфоном 2022 року до $500 / фото Xiaomi
Редакція порталу Gizchina проаналізувала ринок смартфонів у преміум-класі вартістю менше ніж $500 або 18 000 в грн і склала відповідний топ з п’яти найкращих моделей з відповідними характеристиками.
У фінальний список 2022 року потрапили моделі від Poco, Realme, Xiaomi, Lenovo та Motorola. Деякі з них вийшли ще на початку року і коштували дорожче за $500, але встигли істотно подешевшати з того моменту.
  • Перше місце дісталося молодшій версії Xiaomi 12. Вона отримала 6.28-дюймову AMOLED-матрицю з вбудованим сканером пальця, роздільною здатністю 2400×1080 пікселів і частотою оновлення екрана 120 Гц. За продуктивність відповідає Snapdragon 8 Gen 1, а живлення забезпечує акумулятор місткістю 4500 мАг.
  • За ним слідує Redmi K50 Extreme Edition — копія Xiaomi 12, але з іншим залізом. У нього 6.7-дюймовий AMOLED-екраном, та ж частота 120 Гц, але процесор Snapdragon 8+ Gen 1 і батарея на 5000 мАг з зарядкою 120 Вт.
  • Трійку лідерів замикає Lenovo Legion Y70. Із головних «фішок» тут — дисплей 144 Гц і підтримка HDR10+ з Dolby Vision. Дозвіл селфі-камери становить 16 Мп, а в складі основної сенсори на 50+13+2 Мп з ширіком і макро.
На четвертому і п’ятому місці розташувалися доступний флагман для геймерів POCO F4 GT, який виділяється на тлі своїх конкурентів наявністю висувних кнопок, що можуть використовуватися в іграх, і Moto Edge x30 з рекордною селфі-камерою на 60 Мп.
За матеріалами:
УНІАН
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