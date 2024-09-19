Озимі вже сіють у 18 областях України — Finance.ua

Озимі вже сіють у 18 областях України
Українські аграрії засіяли 1 048,7 тис. га озимих культур у 18 областях. Найбільше посіяно озимого ріпаку — 688,4 тис. га, а чотири західні області вже завершили його сівбу.
Озимі культури в Україні вже сіють у 18-ти областях, повідомили у Мінагрополітики у середу.
Українські аграрії засіяли вже 1 048,7 тис. га. Озиму пшеницю сіють у 18 областях, ячмінь — в 12-ти, жито — в шести. Озимий ріпак сіють аграрії 18-ти областей
— повідомили у міністерстві.
Зокрема, як вказано, посіяно:
- озимої пшениці — 340,3 тис. га;
- озимого ячменю — 16,5 тис. га;
- озимого жита — 3,4 тис. га;
- озимого ріпаку — 688,4 тис. га.
Аграрії Волинської, Рівненської, Тернопільської та Львівської областей, як повідомляється, завершили сівбу озимого ріпаку.
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