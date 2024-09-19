Озимі вже сіють у 18 областях України — Finance.ua

Озимі вже сіють у 18 областях України Сьогодні 06:22 — Аграрний ринок

Озимі вже сіють у 18 областях України

Українські аграрії засіяли 1 048,7 тис. га озимих культур у 18 областях. Найбільше посіяно озимого ріпаку — 688,4 тис. га, а чотири західні області вже завершили його сівбу.

Озимі культури в Україні вже сіють у 18-ти областях, повідомили у Мінагрополітики у середу.

Українські аграрії засіяли вже 1 048,7 тис. га. Озиму пшеницю сіють у 18 областях, ячмінь — в 12-ти, жито — в шести. Озимий ріпак сіють аграрії 18-ти областей

— повідомили у міністерстві.

Зокрема, як вказано, посіяно:

озимої пшениці — 340,3 тис. га;

озимого ячменю — 16,5 тис. га;

озимого жита — 3,4 тис. га;

озимого ріпаку — 688,4 тис. га.

Аграрії Волинської, Рівненської, Тернопільської та Львівської областей, як повідомляється, завершили сівбу озимого ріпаку.

УНН За матеріалами:

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