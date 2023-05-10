Оздоровлення та відпочинок: в Україні запровадять принцип "гроші ходять за дитиною" — Finance.ua

Оздоровлення та відпочинок: в Україні запровадять принцип "гроші ходять за дитиною" Сьогодні 19:13 — Казна та Політика

Оздоровлення та відпочинок: в Україні запровадять принцип "гроші ходять за дитиною"

Уряд починає реалізацію нового проекту у сфері організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Запроваджуємо принцип „гроші ходять за дитиною“. Тобто, дитячі центри відпочинку та оздоровлення будуть отримувати кошти за відпочинок кожної дитини. У свою чергу діти та їхні родини зможуть обирати, де їм відпочивати», — відзначив очільник уряду.

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Як зауважив прем'єр-міністр, наразі такий підхід буде запроваджений для оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, дітей із багатодітних та малозабезпечених родин, які зареєстровані у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Загалом цього року планується охопити послугами з оздоровлення та відпочинку 25 тисяч дітей, які потребують особливої соціальної підтримки.

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