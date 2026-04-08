ПАРТНЕРСЬКА Отримуйте знижку до 30% на поїздки з Bolt та замовлення через Bolt Food Сьогодні 17:25

З 1 квітня по 30 червня 2026 року лише для клієнтів ПУМБ власників карток Visa Signature, Visa Infinite, Visa Business та Visa Business Platinum діє знижка до 30% на поїздки з Bolt та замовлення через Bolt Food.

Як скористатися пропозицією:

Завантажте застосунки Bolt та Bolt Food Додайте картку Visa від ПУМБ та оберіть її як спосіб оплати

Оформлюйте замовлення та оплачуйте карткою — знижка нарахується автоматично

Умови акції:

Пропозиція діє на всі поїздки Bolt по Україні та замовлення через Bolt Food

Максимальний розмір знижки — до 100 грн



Знижка надається виключно при оплаті картками Visa Signature, Visa Infinite



Visa Business або Visa Business Platinum від ПУМБ



Оберіть збережену в Bolt картку Visa для оплати.



Знижки щодо замовлення поїздки можуть бути застосовані одним Учасником не більше 1000 (тисячі) разів протягом одного календарного місяця

Знижка на замовлення через Bolt Food не поширюється на замовлення з ресторанів McDonald’s.

АТ «ПУМБ». Банківська ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011 р. Державна реєстрація № 73 від 23.12.1991р

ПУМБ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.