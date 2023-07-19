Отримуйте подарунки до Дня народження Академії Мінфін — Finance.ua

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Отримуйте подарунки до Дня народження Академії Мінфін

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Отримуйте подарунки до Дня народження Академії Мінфін
Отримуйте подарунки до Дня народження Академії Мінфін
Академія Мінфін вже майже рік пропонує широкий вибір курсів, які допомагають українцям зрозуміти складність фінансового світу, розвивати навички управління особистими фінансами та досягати фінансового успіху. Експерти Академії, незалежно від вашого рівня знань і досвіду, завжди знайдуть програму, що буде відповідати вашим потребам та обов’язково допоможе зрости.
До свого Дня народження Академія вирішила винагородити усіх тих, хто цікавиться своїми фінансовими перспективами та запустила спеціальний розіграш.
Ви маєте можливість отримати знижки на популярні курси, які допоможуть зрозуміти складність фінансового світу та покращити інвестиційні навички. Щобільше, ви можете отримати безкоштовний доступ до деяких з найпопулярніших курсів Академії, таких як «Інвестування в ОВДП», «Фінансовий трамплін» або «Антикризові інвестиції».
Просто натисніть на кнопку нижче та починайте обертати колесо, щоб дізнатися, який подарунок чекає саме на вас!

👉 Натисніть тут, щоб запустити колесо

Не пропустіть цю можливість отримати цінні призи та розвивати свої фінансові навички. Пропозиція діє до 31 липня 2023!
Маєте питання? Звертайтеся до відділу турботи Академії Мінфін!
[Відділ турботи Академії] — https://t.me/academy_minfin_bot
Розпочніть інвестувати в знання вже сьогодні!
За матеріалами:
Finance.ua
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