Отримайте подарунок від Академії Мінфін до Дня святого Валентина

Академія Мінфін підготувала святкову активність до Дня святого Валентина. З 12 до 20 лютого кожен відвідувач сайту може отримати персональний подарунок — знижку або спеціальну пропозицію на навчання.

Як отримати подарунок

Після переходу на сайт перед вами відкриється тематичне вікно. Заповніть у ньому коротку контактну форму.

Відтак зітріть скретч-покриття — під ним знайдете валентинку-серце та дізнаєтесь, що ви виграли.

Серед подарунків — промокоди зі знижками та інші спеціальні пропозиції на навчання в Академії Мінфін.

Отримати подарунок можна, звернувшись до менеджера в Telegram-чаті Академії.

Ще один подарунок — гайд для пар

У ньому зібрано запитання та практичні інструменти, що допоможуть дійти згоди щодо сімейного бюджету й інших фінансових питань, обговорити спільні цілі та стратегію їх досягнення.

Цей гайд буде корисним на будь-якому етапі стосунків — як для тих, хто лише починає жити разом, так і для пар із тривалим досвідом спільного побуту.

Завантажити гайд можна безкоштовно на сайті Академії Мінфін.

