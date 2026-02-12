Отримайте подарунок від Академії Мінфін до Дня святого Валентина
Академія Мінфін підготувала святкову активність до Дня святого Валентина. З 12 до 20 лютого кожен відвідувач сайту може отримати персональний подарунок — знижку або спеціальну пропозицію на навчання.
Як отримати подарунок
Після переходу на сайт перед вами відкриється тематичне вікно. Заповніть у ньому коротку контактну форму.
Відтак зітріть скретч-покриття — під ним знайдете валентинку-серце та дізнаєтесь, що ви виграли.
Серед подарунків — промокоди зі знижками та інші спеціальні пропозиції на навчання в Академії Мінфін.
Отримати подарунок можна, звернувшись до менеджера в Telegram-чаті Академії.
Ще один подарунок — гайд для пар
Окрім святкової пропозиції, на сайті доступний безкоштовний гайд «Фінансова гармонія для пар».
У ньому зібрано запитання та практичні інструменти, що допоможуть дійти згоди щодо сімейного бюджету й інших фінансових питань, обговорити спільні цілі та стратегію їх досягнення.
Цей гайд буде корисним на будь-якому етапі стосунків — як для тих, хто лише починає жити разом, так і для пар із тривалим досвідом спільного побуту.
Завантажити гайд можна безкоштовно на сайті Академії Мінфін.
