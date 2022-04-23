Отримати витяг про відсутність судимості можна онлайн: де може знадобитися — Finance.ua

Отримати витяг про відсутність судимості можна онлайн: де може знадобитися

Вчора 16:04 — Казна та Політика

Тепер спрощено процедуру отримання інформації про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості.

Про це повідомили в офісі омбутсмена.

Відтепер отримати витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості або перевірити таку інформацію можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису онлайн за посиланням https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing.

Витяг про відсутність судимості може знадобитися:

під час оформлення на роботу;

для оформлення візи для виїзду за кордон;

для участі в тендері;

для усиновлення, встановлення опіки;

для оформлення громадянства;

для оформлення або поновлення документів тощо.

Такий витяг може отримати фізична особа, яка досягла 14-річного віку.

Витяг в електронному вигляді матиме QR-код, який дає змогу перевірити чинність даного документа.

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