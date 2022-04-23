Отримати витяг про відсутність судимості можна онлайн: де може знадобитися — Finance.ua
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Отримати витяг про відсутність судимості можна онлайн: де може знадобитися

Вчора 16:04Казна та Політика
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Тепер спрощено процедуру отримання інформації про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості.
Про це повідомили в офісі омбутсмена.
Відтепер отримати витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості або перевірити таку інформацію можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису онлайн за посиланням https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing.
Витяг про відсутність судимості може знадобитися:
  • під час оформлення на роботу;
  • для оформлення візи для виїзду за кордон;
  • для участі в тендері;
  • для усиновлення, встановлення опіки;
  • для оформлення громадянства;
  • для оформлення або поновлення документів тощо.
Такий витяг може отримати фізична особа, яка досягла 14-річного віку.
Витяг в електронному вигляді матиме QR-код, який дає змогу перевірити чинність даного документа.
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За матеріалами: УНІАН
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