Отримані САП кошти від угод в кримінальних справах йтимуть на "Армію дронів" — Finance.ua

Отримані САП кошти від угод в кримінальних справах йтимуть на "Армію дронів" Сьогодні 16:31 — Казна та Політика

Отримані САП кошти від угод в кримінальних справах йтимуть на "Армію дронів"

Міністерство цифрової трансформації та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підписали меморандум — тепер всі кошти, отримані в результаті угод прокурорів та обвинувачених, йтимуть на «Армію дронів».

Про це повідомили пресслужби Мінцифри та САП

«Обʼєднуємося, щоб розвивати Армію дронів у межах United24. Під час повномасштабної війни САП продовжує ефективно боротися з корупцією в Україні. Меморандум спрямує ще більше ресурсів на підтримку військових», — зазначили в Мінцифри.

Кошти, отримані в результаті угод прокурорів та обвинувачених, будуть спрямовані на забезпечення армії БПЛА, технікою та необхідним обладнанням.

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З початку року САП вже задонатили 650 млн гривень на напрям «Оборона» платформи United24. На ці донати було придбано сотні сучасних безпілотників для ЗСУ й ГУР, а також значну кількість БМП-2 для бригад Гвардії наступу.

«Передана антикорупційними органами сума — це кошти, сплачені обвинуваченими в корупційних злочинах у рамках механізму угод в кримінальних провадженнях. Наразі цей внесок на рахунок „Оборона“ Національної платформи „United24“ — один із найбільших у 2023 році», — зазначили в САП.

За час великої війни завдяки роботі САП, НАБУ та ВАКС, укладеним угодам в кримінальних провадженнях та застосуванню інших механізмів на користь Збройних Сил України було перераховано понад 1,7 млрд грн.

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Економічна Правда За матеріалами:

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