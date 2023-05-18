Отримані САП кошти від угод в кримінальних справах йтимуть на "Армію дронів" — Finance.ua
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Отримані САП кошти від угод в кримінальних справах йтимуть на "Армію дронів"

Казна та Політика
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Отримані САП кошти від угод в кримінальних справах йтимуть на "Армію дронів"
Отримані САП кошти від угод в кримінальних справах йтимуть на "Армію дронів"
Міністерство цифрової трансформації та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підписали меморандум — тепер всі кошти, отримані в результаті угод прокурорів та обвинувачених, йтимуть на «Армію дронів».
Про це повідомили пресслужби Мінцифри та САП.
«Обʼєднуємося, щоб розвивати Армію дронів у межах United24. Під час повномасштабної війни САП продовжує ефективно боротися з корупцією в Україні. Меморандум спрямує ще більше ресурсів на підтримку військових», — зазначили в Мінцифри.
Кошти, отримані в результаті угод прокурорів та обвинувачених, будуть спрямовані на забезпечення армії БПЛА, технікою та необхідним обладнанням.
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З початку року САП вже задонатили 650 млн гривень на напрям «Оборона» платформи United24. На ці донати було придбано сотні сучасних безпілотників для ЗСУ й ГУР, а також значну кількість БМП-2 для бригад Гвардії наступу.
«Передана антикорупційними органами сума — це кошти, сплачені обвинуваченими в корупційних злочинах у рамках механізму угод в кримінальних провадженнях. Наразі цей внесок на рахунок „Оборона“ Національної платформи „United24“ — один із найбільших у 2023 році», — зазначили в САП.
За час великої війни завдяки роботі САП, НАБУ та ВАКС, укладеним угодам в кримінальних провадженнях та застосуванню інших механізмів на користь Збройних Сил України було перераховано понад 1,7 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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