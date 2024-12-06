«Освіта для ветеранів» пропонує 1200 навчальних програм, і буде ще більше — Лісовий — Finance.ua
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«Освіта для ветеранів» пропонує 1200 навчальних програм, і буде ще більше — Лісовий

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«Освіта для ветеранів» пропонує 1200 навчальних програм, і буде ще більше — Лісовий
«Освіта для ветеранів» пропонує 1200 навчальних програм, і буде ще більше — Лісовий
Платформа «Освіта для ветеранів» пропонує 1200 освітніх програм від закладів по всій Україні. Міністр освіти розповів про найбільш затребувані професії та можливості для навчання ветеранів.
На платформі «Освіта для ветеранів» вже доступно близько 1 200 освітніх можливостей, і їх кількість постійно зростає. Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий в ефірі телемарафону.
За словами міністра освіти, є великий попит на працівників сфери оборони, але і в цивільних професіях теж є багато запитів.
«Маємо багато вакансій водіїв, фахівців з ремонту транспорту, фахівців у сфері охорони здоров’я, прикладних наук, техніки, будівництва. Зараз на платформі 1200 довгострокових і короткострокових програм, які пропонують заклади освіти по всій Україні. Цей список буде поповнюватись, будь-який заклад освіти зможе зареєструвати свою програму та її додати. Це можна зробити за декілька простих кроків», — сказав Лісовий.
Він зазначив, що більшість закладів мають необхідні умови для забезпечення рівного доступу до навчання ветеранів, і це було одним із критеріїв, який поставив МОН до закладів освіти, які додавали свої програми.
За матеріалами:
УНН
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