Останній з могікан: Ferrari представили надпотужний суперкар «старої школи» (відео) — Finance.ua

Останній з могікан: Ferrari представили надпотужний суперкар «старої школи» (відео) Сьогодні 03:08 — Технології&Авто

Останній з могікан: Ferrari представили надпотужний суперкар «старої школи» (відео)

У Маямі презентували новий Ferrari 12Cilindri. Суперкар уже надходить у продаж за ціною від 395 000 євро за купе і 435 000 євро — за кабріолет. Про нього розповіли на офіційному сайті Ferrari.

Новинка приходить на зміну Ferrari 812 Superfast. У її дизайні поєднано риси сучасного та класичного стилів марки. Своїм обтічним силуетом із довгим капотом авто дуже нагадує Ferrari Roma, а от загострений «ніс» та чорна вставка між фарами — це відсилки до знаменитого Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1968 року. Оригінально виконано дизайн даху купе.

Суперкар Ferrari 12Cilindri довший за попередника. Завдяки карбону в конструкції його маса складає 1567 кг.

У салоні на передній панелі установили одразу три дисплеї, причому один із них призначений для пасажира. Традиційно для Ferrari на передню панель винесли кнопки керування світлом фар, вказівниками поворотів та двірниками.

Читайте також: Як купити авто зі США

Спортивні крісла розділено широким тунелем. Серед опцій з’явилася акустика Burmester із 15 динаміками.

Новий Ferrari 12Cilindri стане останньою моделлю «старою школи» з високооборотним (розкручується до 9500 об/хв) атмосферним V12 і без гібридної установки. 6,5-літровий двигун запозичили в попередника, проте його потужність зросла до 819 к. с. і 678 Нм.

Із новим 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а до 200 км/год — 7,9 с. Максимальна швидкість перевищує 340 км/год.

Як і попередник, суперкар Ferrari 12Cilindri оснащений адаптивними амортизаторами та системою контролю заносу. Також встановлено карбоново-керамічні гальма і низькопрофільні шини розміром 275/35 ZR21 спереду та 315/35 ZR21 ззаду.

Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.