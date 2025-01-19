Особливості ПДР та суми штрафів у Німеччині — Finance.ua

Особливості ПДР та суми штрафів у Німеччині Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Особливості ПДР та суми штрафів у Німеччині

У Німеччині розповсюджена система штрафних балів. Якщо водій збирає 8 штрафних балів, він втрачає право керувати авто в Німеччині.

Як нараховують бали:

за адміністративні порушення із загрозою безпеці руху — 1 бал;

за грубі порушення, що містять небезпеку для учасників дорожнього руху — 2 бали;

за порушення, що належить до кримінального провадження — 3 бали.

Варто пам’ятати, що при нарахуванні одразу ж трьох балів, у водія можуть вилучити права.

Окремо варто звернути увагу на штрафи в Німеччині за неправильне паркування, адже тут грошове покарання може становити до сотні євро. Оплатити штраф треба протягом 7 днів.

Порушення оцінюються в такі суми:

зайняте без дозволу місце на стоянці — 10 євро;

паркування на шосе або автостраді — 70 євро;

порушення заборони на зупинку — 10−70 євро;

блокування пожежного проїзду (Feuerwehrzufahrt) від 35 євро та 1 штрафний бал;

паркування в радіусі 5 м від перехресть, приватних ділянок, зупинок громадського транспорту, виїздів із гаражів — 10−30 євро;

несплата за паркування в паркоматі або прострочена оплата — 10−30 євро;

паркування на місцях для електрокарів або для людей з інвалідністю (Behindertenparkplatz) — 55 євро;

вихід з автомобіля без дотримання заходів безпеки — 15−25 євро;

за повільну їзду автобаном водію загрожує штраф у розмірі близько 20 євро;

проїзд на червоне світло — до 360 євро плюс можливість заборони водіння на 1 місяць;

60 євро за відсутність номерного знаку та 65 євро за закритий номерний знак;

за в’їзд в екологічну зону без екологічної наклейки 100 євро;

за порушення вимог бортового журналу 100 євро;

якщо ви перевищите максимально дозволену швидкість до 10 км/год у межах міста, вам загрожує штраф у розмірі 30 євро, а за межами міста — вам загрожує штраф у розмірі 20 євро.

Штрафи за перевищення швидкості:

перевищення швидкості на 11−15 км/год — 40 євро за межами міста та 50 євро в межах міста;

перевищення швидкості на 16−20 км/год — 60 євро за межами міста та 70 євро в межах міста;

перевищення швидкості на 21−25 км/год — 100 євро за межами міста та 115 євро в межах міста + 1 штрафний бал;

перевищення швидкості на 26−30 км/год — 150 євро за межами міста та 180 євро в межах міста + 1 штрафний бал та можлива заборона водіння на 1 місяць;

перевищення швидкості на 31−40 км/год — 200 євро за межами міста та 260 євро в межах міста + 1 штрафний бал та можлива заборона водіння на 1 місяць;

перевищення швидкості на 41−50 км/год — 320 євро за межами міста та 400 євро в межах міста + 2 штрафні бали та можлива заборона водіння на 1 місяць;

перевищення швидкості на 51−60 км/год — 480 євро за межами міста та 560 євро в межах міста + 2 штрафні бали та можлива заборона водіння на 2 місяці;

перевищення швидкості на 61−70 км/год — 600 євро за межами міста та 700 євро в межах міста + 2 штрафні бали та можлива заборона водіння на 2 місяці;

перевищення швидкості понад 70 км/год — 700 євро за межами міста та 800 євро в межах міста + 2 штрафні бали та можлива заборона водіння на 3 місяці.

Також можуть оштрафувати за:

невикористання ременя безпеки — 30 євро;

небезпечний обгін на трасі — до 250 євро;

користування мобільним телефоном під час їзди — 60 євро;

заборонений обгін — 70 євро;

обгін на «сліпій» ділянці, наприклад, перед горизонтом — 100 євро;

недотримання безпечної дистанції — 75 євро;

керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння від 0,5 до 1,09 проміле — 500 євро плюс можливість заборони водіння на 1 місяць. В інших випадках за це правопорушення накладається штраф у розмірі 3 тисяч євро та тимчасова заборона водіння на термін 1−3 місяців. За умови перевищення допустимої норми концентрації алкоголю 1,09 ‰, водій буде покараний штрафом чи позбавлений волі на термін до 1 року згідно з Кримінальним кодексом Німеччини (стаття 316 StGB);

паркування на місцях для людей з обмеженими можливостями — 55 євро;

паркування на смузі для пожежників — 100 євро;

перешкоджання руху екстреної медичної допомоги — 100 євро;

рух аварійною смугою — від 200 до 320 євро;

занадто швидкий поворот праворуч — 70 євро;

наїзд на тротуари, пішохідні доріжки чи узбіччя — 100 євро;

занадто гучна вихлопна система транспортного засобу — 100 євро;

недотримання безпечної дистанції руху — 400 євро та тимчасова заборона водіння на 3 місяці;

обгін з правого боку — 120 євро;

використання телефону за кермом — 100 євро та 1 штрафний бал (допустиме використання систем Hands Free, гучного зв’язку, Android Auto та Apple Car Play).

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