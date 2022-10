Основний акціонер Huobi Global завершив продаж акцій — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Основний акціонер Huobi Global завершив продаж акцій Вчора 09:57 — Фондовий ринок

Huobi Global оголосила сьогодні, що контрольний акціонер завершив операцію з продажу всього свого пакета акцій Huobi Global компанії-викупнику, якою керує About Capital Management (HK) Co., Limited («About Capital»). Після завершення транзакції викупна компанія About Capital триматиме контрольний пакет акцій Huobi Global. Трансакція передбачає лише зміну контрольного акціонера і не впливає на основну діяльність Huobi та команди управління бізнесом. Відповідно до About Capital, після транзакції Huobi Global охопить серію нових міжнародних ініціатив з просування бренду та розширення бізнесу, включаючи глобальну стратегічну консультативну раду на чолі з провідними діячами галузі, вливання достатнього капіталу в фонд маржі та забезпечення ризиків, а також заходи щодо подальшого підвищення конкурентоспроможності. Після успішної реалізації ініціатив Huobi Global матиме хороші можливості для надання першокласних торгових та інвестиційних послуг міжнародним інвесторам.

About Capital — це компанія з управління фондами, заснована в 2008 році, штаб-квартира якої розташована в Гонконзі. About Capital спеціалізується на стратегії в особливих ситуаціях для визначення довгострокових інвестиційних можливостей. З моменту заснування він отримав низку престижних галузевих нагород серед фондів з найефективнішими показниками в Азії.

Коментуючи придбання Huobi Global, Тед Чен, генеральний директор About Capital, сказав: «Ми дуже раді завершити угоду. Huobi Global пропонує найкращі у своєму роді послуги інвестування віртуальних активів мільйонам міжнародних користувачів. Ми вважаємо, що індустрія віртуальних активів все ще перебуває на ранній стадії, і є величезні можливості для довгострокового зростання. Ми впевнені, що цілісний підхід до відновлення Huobi Global як провідної міжнародної біржі віртуальних активів зміцнить як визнання, так і довіру міжнародних користувачів Huobi».

Леон Лі, засновник Huobi, сказав: «Ця транзакція знаменує нову главу для Huobi Global. За останні дев’ять років ми стали свідками сходження Huobi на одну з найбільших бірж віртуальних активів у світі. Після виходу Huobi з ринку материкового Китаю в 2021 році ми прискорили наш поштовх до глобалізації в складному ринковому середовищі, що додає стимулу для Huobi шукати нову структуру акціонерного капіталу з глобальним баченням і міжнародними ресурсами. Ми віримо, що успішне придбання автомобіля About Capital сприятиме глобальному розширенню Huobi в обох аспектах».

Зрозуміло, що угода також включає низку важливих заходів для забезпечення плавного переходу до повсякденної роботи, покращеного забезпечення ризикового капіталу та стабільності основної команди менеджменту.

Huobi Global, заснована в 2013 році, є однією з найбільших бірж віртуальних активів у світі. Huobi Global обслуговує мільйони користувачів на міжнародних ринках. З моменту заснування Huobi Global надає першокласні послуги з інвестування віртуальних активів. Надійна інфраструктура Huobi Global, інноваційні продукти та потужний капітал забезпечують справді орієнтоване на клієнта та безпечне торгове середовище, щоб допомогти нашим міжнародним користувачам досягти своїх інвестиційних цілей.

Для отримання додаткової інформації відвідайте офіційний веб-сайт Huobi: www.huobi.com

About Capital Management (HK) Co., Limited — це компанія з управління фондами, розташована в Гонконзі. Вона була заснована паном Тедом Ченом у 2008 році. Раніше пан Чен був партнером-засновником провідного інвестиційного менеджера Китаю Greenwoods Asset Management. Він має понад 30 років успішного досвіду роботи на ринку капіталу та індустрії управління інвестиціями. About Capital зосереджується на дослідженні довгострокових інвестиційних можливостей.

Будь ласка, відвідайте офіційний сайт www.aboutcap.com

