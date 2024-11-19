Основним постачальником перцю в Європі залишається Іспанія — Finance.ua

Основним постачальником перцю в Європі залишається Іспанія
Незважаючи на повені, Іспанія залишається основним постачальником овочевого перцю в Європі.
Про це йдеться у огляді ринку перцю від FreshPlaza.
Видання зауважує, що незважаючи на руйнівний дощ і повені, іспанські виробники все ще відчувають високий і постійний попит на перець. І хоча перець отримав найбільші втрати, пропозиція на цьому етапі кампанії в Іспанії розвивається нормально. У Сполучене Королівство вони мали майже безперебійне постачання перцю з іспанської провінції Альмерія.
Один із великих виробників перцю на півночі Італії каже, що дуже спекотні погодні умови у 2024 році спричинили втрату врожаю на 25−30%.
У Нідерландах і Бельгії завершується місцевий сезон перцю, оскільки площі жовтого перцю скорочуються.
У Німеччину поставки перцю надходять з багатьох країн. Жовтий перець в даний час надходить в основному з Нідерландів та Іспанії, хоча тут і там також пропонуються німецькі та бельгійські продукти, зелений перець також надходить з Туреччини.
Сезон перцю в Ізраїлі «ліниво починається», але виглядає багатообіцяючим. Повільний початок збору врожаю в Ізраїлі пожвавиться, а поставки зростуть до нормального рівня наступного тижня.
З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.
Вибрати картку
Поділитися новиною