Основним постачальником перцю в Європі залишається Іспанія — Finance.ua

Основним постачальником перцю в Європі залишається Іспанія 19.11.2024, 04:21 — Аграрний ринок

Основним постачальником перцю в Європі залишається Іспанія

Незважаючи на повені, Іспанія залишається основним постачальником овочевого перцю в Європі.

Про це йдеться у огляді ринку перцю від FreshPlaza

Видання зауважує, що незважаючи на руйнівний дощ і повені, іспанські виробники все ще відчувають високий і постійний попит на перець. І хоча перець отримав найбільші втрати, пропозиція на цьому етапі кампанії в Іспанії розвивається нормально. У Сполучене Королівство вони мали майже безперебійне постачання перцю з іспанської провінції Альмерія.

Один із великих виробників перцю на півночі Італії каже, що дуже спекотні погодні умови у 2024 році спричинили втрату врожаю на 25−30%.

У Нідерландах і Бельгії завершується місцевий сезон перцю, оскільки площі жовтого перцю скорочуються.

У Німеччину поставки перцю надходять з багатьох країн. Жовтий перець в даний час надходить в основному з Нідерландів та Іспанії, хоча тут і там також пропонуються німецькі та бельгійські продукти, зелений перець також надходить з Туреччини.

Сезон перцю в Ізраїлі «ліниво починається», але виглядає багатообіцяючим. Повільний початок збору врожаю в Ізраїлі пожвавиться, а поставки зростуть до нормального рівня наступного тижня.

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