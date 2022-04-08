Основні напрями банківської діяльності в період війни — Finance.ua

Основні напрями банківської діяльності в період війни

Вчора 20:01 — Фінтех і Картки

Основні напрями банківської діяльності в період війни

Війна, розв’язана росією в Україні, дуже вплинула на всі сторони життя та діяльності українців. Не оминула вона й банківську систему, яка досить стійко прийняла удар.

Як сказано в матеріалі Finance.ua Що відбувалося у банківській системі з початку війни , жоден із банків за місяць не «впав», всі продовжили функціонування в непростих умовах воєнного часу.

Банкомати та видача готівки. Перший день війни ознаменувався панікою населення, посиленою тим, що у деяких торгових мережах відмовлялися приймати до оплати банківські картки; до того ж кредитні кошти на багатьох картках стали недоступні.

Національний банк оперативно ухвалив рішення обмежити видачу готівки сумою 100 тис. гривень на день і зобов’язав банки максимально поповнювати банкомати готівкою.

Протягом наступних 3-4 днів питання з поповненням банкоматів було вирішено, і паніка зі зняттям готівки зникла.

Кредитні ліміти. У перший день війни банки вирішили обмежити використання кредитних карток шляхом обнулення кредитних лімітів.

Наступного дня деякі банки спробували знизити справлене негативне враження. Так, monobank заявив, що всім клієнтам встановлюється кредитний ліміт у розмірі 10 тис. гривень.

Кредитні канікули. Гідним та вкрай важливим рішенням стало оголошення деякими банками для своїх клієнтів «кредитних канікул».

Найщедрішу пропозицію зробив ПриватБанк, який дозволив не сплачувати заборгованість протягом трьох місяців — до 1 червня. Клієнти банку можуть вносити кошти на картки протягом канікул за власним бажанням.

Декілька банків — Таскомбанк, А-банк, monobank, Sportbank, ПУМБ — підтримали ПриватБанк і також встановили кредитні канікули на період від 1 до 2 місяців.

Серед банків, які «зрізали» своїм клієнтам кредитні ліміти і не надали кредитні канікули, варто відзначити Альфа-Банк.

Кешбеки та програми лояльності. Оскільки компанії Visa та MasterCard ухвалили рішення скасувати комісію інтерчейндж з операцій з банківськими платіжними картками, банки-емітенти карток оголосили про припинення нарахування та виплати кешбеків, а також дії програм лояльності.

Так, віртуальні izibank та Sportbank повідомили про це ще 4 березня.

З 16 березня до них приєднався Таскомбанк.

З 25 березня нарахування кешбеків за своїми картками припинив Укрсиббанк. Також з 25 березня припинив усі нарахування за всіма програмами лояльності Райффайзен Банк.

Водночас monobank, ПУМБ, А-банк та Акордбанк поки що продовжують нараховувати та виплачувати кешбек на покупки, що здійснюються за допомогою їхніх карток.

Відсотки за депозитами. Банк Форвард, який зіткнувся з різким відпливом клієнтських коштів через наявність «російського коріння» (головний акціонер банку — російський бізнесмен Рустам Таріко. — Ред.), був змушений різко підвищити відсоткові ставки за депозитами. На 1 місяць банк пропонує розмістити кошти під 13% річних, на пів року — під 13,5%, а на рік та два роки — під 14%.

Альфа-Банк у перші дні війни спробував зіграти «на випередження» і також підвищив ставки: на 29 днів — до 9% річних, а на 2 роки — до 13%.

Тоді як одні банки підвищують відсоткові ставки, інші — знижують їх.

monobank двічі протягом місяця оголосив про зниження депозитних ставок. Крім того, банк анонсував припинення нарахування відсотків на залишки на карткових рахунках із 1 квітня.

З 24 березня про зниження процентних ставок оголосив Альфа-Банк.

З 6 квітня знизив депозитні ставки і А-банк.

«Відзначився» Кредобанк: він у перший день війни знизив відсоткову ставку на залишок коштів на накопичувальному рахунку «Кишеня» з 6 до 0,01% річних.

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