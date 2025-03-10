Польські розробники представили перший вітчизняний бойовий гелікоптер AW149 — Finance.ua
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Польські розробники представили перший вітчизняний бойовий гелікоптер AW149

Фінтех і Картки
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Польські розробники представили перший вітчизняний бойовий гелікоптер AW149
Польські розробники представили перший вітчизняний бойовий гелікоптер AW149
У Польщі виготовили перший багатоцільовий гелікоптер AW149 для заміни застарілих Мі-2. Виробництво відбулося на підприємстві PZL Świdnik у межах контракту між Міністерством оборони Польщі та італійською компанією Leonardo.
Угода на постачання 32 таких машин була підписана 1 липня 2022 року, а загальна вартість становить близько 1,8 мільярда доларів, пише Мілітарний.
Перші два гелікоптери AW149, виготовлені безпосередньо компанією Leonardo, були передані польським військовим ще у жовтні 2023 року. Вони надійшли до 7-ї авіаційної ескадрильї 25-ї повітряної кавалерійської бригади. Нова виробнича лінія в Польщі дозволить країні не тільки забезпечити власні потреби, а й розглянути можливість експорту цих машин.
AW149 — це сучасний багатоцільовий гелікоптер, здатний виконувати широкий спектр завдань: транспортування військових, підтримку підрозділів з повітря, пошуково-рятувальні операції, евакуацію поранених і перевезення вантажів. Польські версії будуть оснащені сучасними системами спостереження, кулеметами, а також керованими й некерованими ракетами, які можуть розміщуватися як у кабіні, так і на зовнішніх точках підвіски.
За матеріалами:
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