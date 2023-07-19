Ощадбанк відмовився від повернення фізичної ідентифікації для ВПО у своїх відділеннях — Finance.ua

Ощадбанк відмовився від повернення фізичної ідентифікації для ВПО у своїх відділеннях Сьогодні 09:39

Ощадбанк відмовився від повернення фізичної ідентифікації для ВПО у своїх відділеннях

Ощадбанк за погодженням із Координаційним штабом із питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО) відмовився від повернення з 1 вересня фізичної ідентифікації соціальних виплат і пенсій ВПО, ідеться в повідомленні банку.

Згідно з ним, оголошення Ощадбанку про повернення фізичної ідентифікації у відділеннях для ВПО і початок розсилки відповідних смс-повідомлень розкритикували правозахисники як дискримінаційне і складне у виконанні. Зокрема, вони назвали несправедливими менші терміни ідентифікації для пенсіонерів без електронного посвідчення, адже його видача припинилася з початком війни.

Іншими важливими факторами проти повернення ідентифікації правозахисники назвали доступність і безпеку її проходження громадянами, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, зоні бойових дій.

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«Для багатьох шлях до відділення банку дуже небезпечний і обтяжливий», — вважають фахівці.

Таким чином, на їхню думку, «через зазначені бар'єри значна частина переселенців не може вчасно пройти ідентифікацію і може втратити виплати, які часто є єдиним джерелом доходу».

Щоб запобігти таким наслідкам, на Координаційному штабі з питань ВПО під головуванням віцепрем'єрки Ірини Верещук було ухвалено рішення, що для виплат ВПО від ідентифікації зовсім відмовляться (оскільки термін виплат обмежений 6 місяцями), а для одержувачів пенсій термін для ідентифікації продовжать до кінця січня 2024 року.

Також Ощадбанк зобов’язаний припинити смс-розсилку переселенцям про проходження фізидентифікації до 1 вересня.

Як зазначено в повідомленні пресслужби банку, Міністерство соціальної політики вже напрацьовує проєкт відповідних нормативних змін, які буде ухвалено найближчим часом.

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