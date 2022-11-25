Ощадбанк прокредитує бізнес для закупівлі генераторів та енергонакопичувачів — Finance.ua

Ощадбанк прокредитує бізнес для закупівлі генераторів та енергонакопичувачів
Ощадбанк прокредитує бізнес, який купуватиме та встановлюватиме обладнання для безперебійної роботи його енергомережі, за ставкою 0%.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«Ощадбанк запускає кредитний продукт, метою якого є купівля та встановлення обладнання, що забезпечує безперебійну роботу енергосистеми бізнесу, в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», — ідеться в повідомленні.
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Підприємці можуть придбати за ставкою від 0% генератори для виробництва електроенергії, сонячні панелі, електронакопичувачі, акумулятори, вітрові генератори, біопаливо від будь-яких постачальників, в тому числі й партнерів банку.
В умовах енергетичної кризи продукт стане у нагоді широкому колу підприємців, адже призначений для магазинів біля дому, аптек, кафе, торговельних приміщень, зокрема квіткарень, книгарень, магазинів напівфабрикатів, цехів з виробничими лініями, офісних приміщень тощо.
Залежно від обсягів проєкту кредит надається на суму від 100 тис. до 60 млн грн. Строк кредиту — від 6 до 60 місяців.
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