Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток — Finance.ua

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Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток

Фінтех і Картки
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Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток
Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток
Ощадбанк ухвалив рішення щодо продовження терміну дії платіжних карток, який добігає кінця 30 вересня 2024 року.
Про це повідомляється на сайті фінустанови.
«У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2024 року», — сказано в повідомленні.

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Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року.
У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.
«Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час», — додали в банку.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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