Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток — Finance.ua

Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток
Ощадбанк ухвалив рішення щодо продовження терміну дії платіжних карток, який добігає кінця 30 вересня 2024 року.
Про це повідомляється на сайті фінустанови.
«У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2024 року», — сказано в повідомленні.
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Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року.
У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.
«Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час», — додали в банку.
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