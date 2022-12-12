Ощадбанк продовжив дію карток до 31 травня 2023 року — Finance.ua
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Ощадбанк продовжив дію карток до 31 травня 2023 року

Фондовий ринок
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Для зручності клієнтів Ощадбанк продовжив дію платіжних карток, термін яких завершився або сплине протягом цього року, до 31 травня 2023 року.
Про це повідомила пресслужба банку.
Для пролонгації карток не потрібно звертатись до відділень банку. Продовження відбувається автоматично.
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Пролонговані картки мають повноцінний функціонал: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісний мережі, знімати готівку в банкоматі тощо.

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За матеріалами:
Finance.ua
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