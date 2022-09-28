Ощадбанк повторно виставив на продаж через СЕТАМ консервний завод у Закарпатській області — Finance.ua

Ощадбанк повторно виставив на продаж через СЕТАМ консервний завод у Закарпатській області Вчора 15:33 — Фондовий ринок

Державний Ощадний банк повторно виставив на електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) право на укладення договору фінансового лізингу на консервний завод у Закарпатській області.

Про це йдеться у повідомленні OpenMarket.

Загальна площа всіх будівель становить 14 773,9 кв.м, загальна площа земельної ділянки — 1,6342 га з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства.

Завод спеціалізувався на переробленні та консервуванні овочів та фруктів, виробництві плодоовочевих консервів.

Стартова ціна лоту: 1 281 516 гривень (складається з суми мінімального розміру першого платежу за Договором фінансового лізингу та мінімального розміру авансового платежу (внеску) за Договором оренди).

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Загальна ціна реалізації об’єктів нежитлової нерухомості (викупна вартість) за Договором фінансового лізингу — 12 147 498 гривень.

Дата проведення аукціону: 19 жовтня 2022 року.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці травня державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції відновило проведення електронних аукціонів у системі OpenMarket із реалізації арештованого та конфіскованого майна.

Раніше державний Ощадний банк виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ») будівлі та споруди консервного заводу та етикувальний цех у Закарпатській області.

УНІАН За матеріалами:

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