Ощадбанк повторно виставив на продаж через СЕТАМ консервний завод у Закарпатській області — Finance.ua

Ощадбанк повторно виставив на продаж через СЕТАМ консервний завод у Закарпатській області
Державний Ощадний банк повторно виставив на електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) право на укладення договору фінансового лізингу на консервний завод у Закарпатській області.
Про це йдеться у повідомленні OpenMarket.
Загальна площа всіх будівель становить 14 773,9 кв.м, загальна площа земельної ділянки — 1,6342 га з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства.
Завод спеціалізувався на переробленні та консервуванні овочів та фруктів, виробництві плодоовочевих консервів.
Стартова ціна лоту: 1 281 516 гривень (складається з суми мінімального розміру першого платежу за Договором фінансового лізингу та мінімального розміру авансового платежу (внеску) за Договором оренди).
Загальна ціна реалізації об’єктів нежитлової нерухомості (викупна вартість) за Договором фінансового лізингу — 12 147 498 гривень.
Дата проведення аукціону: 19 жовтня 2022 року.
Як повідомляли Українські Новини, наприкінці травня державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції відновило проведення електронних аукціонів у системі OpenMarket із реалізації арештованого та конфіскованого майна.
Раніше державний Ощадний банк виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ») будівлі та споруди консервного заводу та етикувальний цех у Закарпатській області.
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