Ощадбанк надасть групі компаній «Епіцентр К» кредит на 50 млн дол. — Finance.ua

Ощадбанк надасть групі компаній «Епіцентр К» кредит на 50 млн дол. Вчора 17:36 — Кредит&Депозит

Ощадбанк уклав нові кредитні договори з ТОВ «Епіцентр К» на загальну суму 50 млн дол. США. Про це Finance.ua повідомили у пресслужбі банку.

Куди спрямують кошти? Кредитні кошти буде спрямовано на будівництво елеваторних комплексів для зберігання зернових та олійних культур та розвитку допоміжної інфраструктури, а також на будівництво і відкриття торговельних центрів.

Зокрема, за рахунок кредитних коштів планується профінансувати завершення будівництва елеваторів у містах Шепетівка та Чотирбоки (Хмельницька обл.) потужністю 180 тис. тонн зберігання.

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"Продовжувати фінансувати український бізнес — одне з головних завдань держбанку з початку повномасштабної вторгнення росії в Україну. Ощадбанк постійно підтримує роботу ключових галузей економіки в цей складний час.

Фінансування будівництва елеваторів є вкрай важливим для забезпечення належного зберігання врожаю зернових, які є основою агробізнесу країни. Будівництво та відкриття нових торговельних центрів у свою чергу забезпечить створення нових робочих місць та задовольнить потребу в придбанні товарів широкого вжитку", — йдеться у повідомленні банку.

Довідка Finance.ua:

окрім мережі торговельних центрів, що об’єднує 72 ТЦ різного формату під брендами «Епіцентр» на «Нова Лінія», до групи компаній ТОВ «Епіцентр К» входить і низка виробничих активів у сферах агропромисловості, деревообробки та виробництва керамічної плитки;

аграрний підрозділ групи займається вирощуванням зернових, зернобобових та олійних культур, має насіннєвий завод, власні переробні, логістичні та елеваторні потужності;

земельний банк компанії об’єднує 167 200 га в 5 регіонах України, а елеваторна мережа налічує 15 працюючих елеваторів із загальним обсягом зберігання близько 1,54 млн тонн.

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