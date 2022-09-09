Ощадбанк запросив у власників єврооблігацій пом'якшення умов за ними — Finance.ua

Ощадбанк запросив у власників єврооблігацій пом'якшення умов за ними Вчора 16:32 — Фондовий ринок

Ощадбанк запросив у власників єврооблігацій пом'якшення умов за ними

Державний Ощадбанк надіслав власникам двох своїх єврооблігацій запит на зміну низки умов кредитних угод. Зокрема, пропонується на період військового стану та шести місяців після нього відмовитися від юридичного підтвердження підтримки достатності капіталу.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс».

«Очікуване зниження коефіцієнта достатності капіталу в основному пов’язане з негативним впливом на економіку України, спричиненим повномасштабним російським вторгненням, що, у свою чергу, призвело до збільшення резервів на можливі втрати за кредитами банком внаслідок негативного впливу на фінансове становище позичальників банку», — йдеться у біржовому повідомленні Ощадбанку.

Держбанк також запропонував власникам єврооблігацій погодити затримку публікації звіту за 2021 рік до 30 вересня 2022 року та виплату дивідендів 318,117 млн грн 4 березня 2022 року.

Збори власників єврооблігацій призначено на 22 вересня. Фінальна дата голосування за пропозиціями — 19 вересня.

Нагадаємо, Ощадбанк у 2015 році реструктуризував єврооблігації з погашенням у 2016 та 2018 роках на загальну суму $1,2 млрд. Реструктуризація передбачала продовження термінів погашення та зміну процентної ставки: для євробондів на $700 млн — до 10 березня 2023 року та підвищенням ставки до 9,375% річних, на $500 млн — до 20 березня 2025 року та 9,625% річних.

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