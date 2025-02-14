ОСББ стали частіше позиватися до боржників (інфографіка) — Finance.ua

ОСББ стали частіше позиватися до боржників (інфографіка) Сьогодні 14:36

ОСББ стали частіше позиватися до боржників (інфографіка)

3 630 позови та судові накази до співвласників-боржників направили до суду ОСББ станом на кінець 2024 року за даними судового реєстру.

Опендатабот разом з юристами створив покрокову інструкцію для ОСББ, аби допомогти захистити мешканців від чужих боргів.

Рекордним за кількістю позовів до співвласників став 2023 рік: тоді ОСББ подали 1,4 тисячі позовів до співвласників. Це може бути пов’язано зі скасуванням заборони на штрафи через борги по ЖКП наприкінці 2023 року. Втім торік звернень до суду не поменшало. 3,6 тисячі справ на боржників вже потрапили до судів станом на кінець 2024 року. Йдеться як про судові позови, так й про судові накази. Це у 2,7 рази більше, аніж на початку повномасштабної війни — тоді було подано 1 340 подібних справ за весь рік.

Найбільше судяться за борги по ОСББ у Дніпропетровській області: 644 справи або 18% від загальної кількості минулоріч. Трохи менша статистика на Одещині: 547 або 15%. Трійку закриває Запорізька область, де об’єднання співмешканців зверталось до суду 488 рази (14%).

Більш популярною стає практика звернення по судовий наказ. Наразі такі справи розглядаються навіть без виклику сторін до суду: перевіряють документи, які підтверджують обставини справи, і, у разі відповідності вимог, виноситься судовий наказ. Після цього ОСББ може звернутися до виконавців та стягти з боржника гроші.

Від початку повномасштабного, кількість судових наказів росте рік до року. У 2022 році їх було 685, а у 2023 році — 1,8 тис. За 2024 рік було видано 2,2 тис. наказів. Це майже стільки ж, як до початку повномасштабного вторгнення. Їх частка від сумарної кількості з позовами теж зросла — з 51% до 62%. Це свідчить про те, що після скасування мораторію на штрафи по боргах ЖКП, суди змогли видавати накази про судові стягнення без попередніх обмежень.

Читайте також Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку: прогноз НБУ

Опендатабот розробив коротку інструкцію, разом з шаблоном заяви до суду для ОСББ.

Для подання позову до суду обовʼязково треба мати електронний кабінет в електронному суді. Кабінет реєструється за допомогою електронного цифрового ключа (ЕЦП або КЕП) керівника об’єднання співмешканців.

До заяви додаються:

квитанція про сплату судового збору;

копія договору з боржником, укладеного у письмовій (в тому числі електронній) формі;

докази виконання зобов’язань вами (надані послуги, поставлені товари тощо);

докази невиконання зобов’язань боржником (наприклад, рахунки, акти приймання-передачі товару/послуги).Шаблон заяви про видачу судового наказу можна безкоштовно знайти за посиланням.

Втім для ОСББ важливо подати у суд на боржника протягом трьох років, поки не минув термін давності. У протилежному випадку суд може відмовити у задоволенні позову, як сталося у справі , де накопичилося 133 тисячі боргів в однієї людини.

Згідно з законом, від ОСББ як від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку не можна вимагати виконання обов’язків, яких не має кожен окремий співвласник. Відповідно і заборгованість окремого співвласника не може розподілятися на всіх, а є його персональною відповідальністю, за що останній й має відповідати. Тож борги окремих мешканців розцінюються не як борг перед якоюсь організацією, а безпосередньо перед всіма співвласниками будинку — тобто сусідами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.