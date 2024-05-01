Оригінальний дизайн і понад 300 сил: Seat презентував нові спортивні моделі (фото, відео) — Finance.ua

Оригінальний дизайн і понад 300 сил: Seat презентував нові спортивні моделі (фото, відео) 01.05.2024, 01:14 — Технології&Авто

Оригінальний дизайн і понад 300 сил: Seat презентував нові спортивні моделі (фото, відео)

Seat оновив дві моделі свого бренду Cupra. Модернізовані кросовер Cupra Formentor, а також хетчбек і універсал Cupra Leon надійдуть у продаж в Європі з літа.

Їх подробиці розкрили на сайті іспанського автовиробника.

Зовнішність Cupra Leon і Formentor 2024 виконали в новому фірмовому стилі, який дебютував на моделях Born і Terramar. У них виражений «ніс», розкосі діодні фари та широка радіаторна решітка. Ззаду освіжили ліхтарі.

У салоні Cupra Formentor і Leon встановили покращений віртуальний щиток приладів та збільшений 12,9-дюймовий тачскрін. Крім того, оновили дизайн центральної панелі й замінили частину перемикачів на ній. Серед опцій з’явилася нові спортивні сидіння та 390-ваттна акустика Senheisser із 12 динаміками.

Лінійка двигунів також зазнала змін. Нові Cupra Leon та Formentor отримали модернізовану 2,0-літрову турбочетвірку, яка тепер доступна у версіях потужністю 204, 265 і 333 к. с. З’явилися і сучасніші плагін-гібридні установки на 204 і 272 к. с. Бензинові та дизельні 150-сильні турбомотори, а також топовий 390-сильний варіант VZ5 залишилися в лінійці.

До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.