Оргкомітет Форуму Фінансових Директорів України оприлюднив програму, теми та спікерів найбільшого форуму про управління фінансами — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Оргкомітет Форуму Фінансових Директорів України оприлюднив програму, теми та спікерів найбільшого форуму про управління фінансами Сьогодні 11:20

Лейтмотив форуму 2024 року — «Фінансування та інвестування у відбудову економіки України». Спікери форуму поділяться експертними прогнозами та допоможуть знайти відповіді на актуальні питання.

Ukrainian CFO Forum — провідна платформа для фінансових директорів, бізнесменів, економістів та інвесторів, де визначаються ключові фінансові тренди та формуються стратегії на майбутнє. Це також зручна можливість для нетворкінгу та зміцнення партнерських відносин.

Цьогоріч понад 40 спікерів — представників провідних компаній МХП, Danone, ОККО, Rozetka-EVO, ФК «Дарниця», Епіцентр К, Група Метінвест, ЄБРР, Uklon, AB InBev Efes Ukraine, Louis Dreyfus Company, A.G.R. Group, British American Tobacco, Оболонь, Укртелеком, Укренерго, Промприлад, Асоціація компаній ТАС — поділяться цінними інсайтами та проконсультують учасників щодо побудови ефективної фінансової стратегії.

Учасники панельних дискусій розкажуть про тенденції розвитку фінансових ринків, нові стандарти управлінських практик, а також реальні приклади успішної трансформації бізнесу. Окрім того, будуть розглянуті нові фінансові технології, інноваційні підходи до управління ризиками, та шляхи адаптації бізнесу до сучасних викликів у нестабільних економічних умовах​.

Засновник форуму Андрій Кувшинов прокоментував мету його проведення: «Сьогодні ми стоїмо перед вибором: адаптуватися до змін або сміливо впроваджувати інновації. 22-й Ukrainian CFO Forum — це платформа, де ми можемо спільно шукати рішення та об’єднувати зусилля для розвитку фінансового сектора України».

Форум відбудеться за підтримки AC Crowe Ukraine, Вчасно, Boyden, ПУМБ, SMART business, TOMCAS, IBM, Arzinger, Innoware, ACCA, ABM Cloud, Payoneer, EigenMethod, Solidity, та інших партнерів.

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Дізнатися більше про форум та оформити реєстрацію можна на офіційному сайті: https://cfo.ua/cfoforum2024

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