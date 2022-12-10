Орендні ставки у столичних бізнес-центрах знизилися на 30% з початку року — Finance.ua

Орендні ставки у столичних бізнес-центрах знизилися на 30% з початку року Сьогодні 05:40 — Нерухомість

Орендні ставки у столичних бізнес-центрах знизилися на 30% з початку року

Орендні ставки у столичних бізнес-центрах знизилися на 30% з початку року.

Про це повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, у січні 2022 року оренда в класі А становила $28,1 кв. м/місяць, у класі В — $17,9, у класі С — $11,9. На початок грудня можна констатувати зниження ставок щонайменше на 30%, особливо з огляду на зміни курсу гривні щодо долара США.

Таке падіння експерт пояснив стрімким зниженням попиту на офісні площі, перш за все, з боку міжнародних компаній та ІТ-сегменту.

При цьому 41,28% персоналу опитаних IT-компаній було евакуйовано або за кордон, або перемістилося на захід України. Фахівці найчастіше залишали Київ (скорочення з 45% до 29% загальноукраїнської кількості IT-фахівців), Харків (з 13% до 2%), Одесу (з 5% до 3%). Переїжджали вони до Львівської (зростання з 13% до 18%), Івано-Франківську або Закарпатську області.

Олійник також звернув увагу на те, що ціла низка українських IT-компаній повністю припинила обслуговування російських клієнтів або закрила свої офіси в країні-агресорі, що призводить до скорочення обсягу їх доходів.

Він зазначив, що найімовірніше левова частка співробітників IT-сфери найближчим часом вже не повернеться до українських офісів. Щодо міжнародних компаній, то, за оцінкою Олійника, їх кількість до кінця року скоротиться на 78%.

За прогнозами аналітиків компанії UTG, до закінчення війни в офісному сегменті на тлі низьких операційних показників у більшості компаній-орендарів та суттєвої економії ресурсів спостерігатиметься подальше скорочення ділової активності.

Експерт прогнозує, що триватимуть переїзди компаній до більш доступних офісних центрів або оптимізація витрат у бік скорочення займаних площ.

Крім цього, деякі найбільші українські корпорації почнуть переводити своїх співробітників з приміщень, що орендуються, у власну адміністративну нерухомість, закриваючи незатребувані представницькі офісні приміщення.

Загалом експерт прогнозує подальше зниження ставок. Враховуючи непередбачуваність відключень електроенергії, зростання вартості енергоносіїв, подорожчання комунальних платежів, а з ними та експлуатаційних платежів, Олійник припускає, що навантаження на орендарів продовжить збільшуватися, а ставки оренди в найближчому майбутньому продовжать падати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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