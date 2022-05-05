Оренда житла: які схеми використовують шахраї — Finance.ua

Оренда житла: які схеми використовують шахраї

Вчора 20:00 — Кримінал

Російське вторгнення та вимушене переселення з гарячих точок активізувало аферистів на ринку нерухомості. Які схеми використовують шахраї і як від них убезпечити майно та фінанси, розповіла Mind лідерка команди ідеального контенту в «OLX Нерухомість» Юлія Ковбаса.

Загалом від початку війни з росією у категорії «OLX Нерухомість» ми деактивували 7% оголошень з порушеннями від загальної кількості контенту. З них 654 публікації з підозрою у шахрайстві. При цьому загальна динаміка порушень у розділі не стала значно більшою — наразі випадки шахрайства складають близько 1% від усіх оголошень.

Як шахраї використовують передоплату?

Основна шахрайська схема — передоплата за житло. Хоч як дивно це не звучало би, однак класична схема з передоплатою все ще популярна серед шахраїв.

Класична схема з передоплатою за житло має такий вигляд: шахраї свідомо ставлять спокусливо низьку ціну, щоб зацікавити шукача. Піймавши жертву на гачок, переводять спілкування до сторонніх месенджерів, де і вимагають аванс.

Серед причин може бути нібито право перегляду квартири, попереднє бронювання чи гарантія заїзду. Важливо пам’ятати, що добросовісні орендодавці просять оплату під час підписання договору оренди та передачі ключів.

Спекуляція з ціною оренди

Оскільки в певних регіонах різко виріс попит і потреба в найманому житлі, окремі орендарі вирішили скористатися ситуацією та в кілька разів збільшили вартість оренди за місяць.

Найбільшу кількість спекулятивних оголошень команда ідеального контенту фіксувала саме на початку війни. Так, у березні ми видалили близько 650 таких пропозицій.

Зокрема, зважаючи на те, що в умовах воєнного стану спекуляція суворо карається законом і прирівнюється до мародерства, такі оголошення в компанії ми скеровуємо правоохоронцям.

Пропозиція оренди чужого житла

У список найпоширеніших шахрайських схем на ринку нерухомості також можна додати пропозицію орендувати чуже помешкання.

«Орендар» сам оформлює подобову оренду на квартиру на декілька днів, фотографує житло та публікує в інтернеті оголошення про те, що здає його на довгий термін. Знайшовши клієнтів, аферист показує їм нібито своє помешкання, бере кошти за перший і останній місяць оренди, а іноді й заставу. Після цього псевдоорендар зникає, а нові мешканці невдовзі стикаються зі справжніми господарями, які не знали про їхнє існування.

Щоб не дати себе ошукати, завжди питайте в орендодавця документи про власність на житло та перевіряйте їх достовірність на порталі «Дія» чи в Опендатаботі (вони надають інформацію про нерухоме майно із закритих у воєнний період реєстрів).

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