Оренда чи купівля автівки для бізнесу у Польщі — що вигідніше
Коли потрібно оновити автопарк, виникає питання: вигідніше купувати авто чи орендувати його на довгий термін?
Купівля автівки здається надійнішою, але це тягне за собою високі початкові витрати, непередбачувані ремонти та клопоти з подальшим продажем. Тож компанії дедалі частіше шукають модель, яка дозволяє зрозуміло планувати витрати й не тримати гроші «замороженими» у транспорті. Саме тому в Польщі стрімко зростає популярність довгострокової оренди.
Довгострокова оренда стає реальною альтернативою купівлі та лізингу
У Польщі довгострокова оренда авто швидко набирає обертів і дедалі частіше розглядається як альтернатива лізингу чи повної купівлі. Такий формат передбачає фіксований щомісячний платіж, у який уже включено:
- користування автомобілем,
- техобслуговування,
- страхування,
- заміну шин,
- усунення ризиків, пов’язаних із продажем авто після завершення договору.
Чому це вигідніше
Ключова особливість цієї моделі — клієнт фінансує лише амортизацію автомобіля, а не його повну ціну. Для компаній із великими автопарками це означає зменшення операційних ризиків і можливість точніше контролювати витрати протягом усього терміну користування транспортом.
На відміну від лізингу, де обов’язки щодо стану авто і його подальшого продажу можуть лягати на клієнта, у довгостроковій оренді ці питання бере на себе постачальник послуг.
Ще один вагомий аргумент на користь довгострокової оренди — передбачуваність експлуатаційних витрат. Ризики непередбачених поломок, техогляди й ремонтні роботи включені в щомісячний платіж.
Така модель давно домінує в Західній Європі, і Польща активно рухається в тому ж напрямі: сьогодні кожен третій корпоративний автомобіль у країні фінансується саме через довгострокову оренду.
