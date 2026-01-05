0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оренда чи купівля автівки для бізнесу у Польщі — що вигідніше

Технології&Авто
48
Оренда чи купівля автівки для бізнесу у Польщі — що вигідніше
Оренда чи купівля автівки для бізнесу у Польщі — що вигідніше
Коли потрібно оновити автопарк, виникає питання: вигідніше купувати авто чи орендувати його на довгий термін?
Купівля автівки здається надійнішою, але це тягне за собою високі початкові витрати, непередбачувані ремонти та клопоти з подальшим продажем. Тож компанії дедалі частіше шукають модель, яка дозволяє зрозуміло планувати витрати й не тримати гроші «замороженими» у транспорті. Саме тому в Польщі стрімко зростає популярність довгострокової оренди.
Про це пише inpoland.

Довгострокова оренда стає реальною альтернативою купівлі та лізингу

У Польщі довгострокова оренда авто швидко набирає обертів і дедалі частіше розглядається як альтернатива лізингу чи повної купівлі. Такий формат передбачає фіксований щомісячний платіж, у який уже включено:
  • користування автомобілем,
  • техобслуговування,
  • страхування,
  • заміну шин,
  • усунення ризиків, пов’язаних із продажем авто після завершення договору.

Чому це вигідніше

Ключова особливість цієї моделі — клієнт фінансує лише амортизацію автомобіля, а не його повну ціну. Для компаній із великими автопарками це означає зменшення операційних ризиків і можливість точніше контролювати витрати протягом усього терміну користування транспортом.

Читайте також: Автокредит vs лізинг: що обрати

На відміну від лізингу, де обов’язки щодо стану авто і його подальшого продажу можуть лягати на клієнта, у довгостроковій оренді ці питання бере на себе постачальник послуг.
Ще один вагомий аргумент на користь довгострокової оренди — передбачуваність експлуатаційних витрат. Ризики непередбачених поломок, техогляди й ремонтні роботи включені в щомісячний платіж.
Така модель давно домінує в Західній Європі, і Польща активно рухається в тому ж напрямі: сьогодні кожен третій корпоративний автомобіль у країні фінансується саме через довгострокову оренду.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems