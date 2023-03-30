Опубліковано результати продуктивності нового процесора Apple M3 — Finance.ua

Опубліковано результати продуктивності нового процесора Apple M3 30.03.2023, 01:49 — Фондовий ринок

Очікується, що M3 та A17 Bionic стануть першими 3-нм процесорами Apple, які нададуть їм неймовірну продуктивність і функції, пов’язані з ефективністю. Як в одноядерних, так і в багатоядерних тестах цей новий процесор, який, схоже, буде працювати на портативних Mac, перемагає M2 Pro і M2 Max у різних категоріях.

Стверджується, що цифри, опубліковані Вадимом Юр’євим у Twitter, належать Geekbench 6, і що M3 набрав 3472 бали в одноядерному режимі та 13 676 у багатоядерному. Якщо припустити, що ці результати реальні, процесор наступного покоління становитиме серйозну загрозу для високоякісних моделей MacBook Pro 2023 року, особливо в одноядерних результатах того ж тесту. Порівняння цих цифр на Geekbench 6 досить дивно, особливо з огляду на те, що M3, як кажуть, працює також і на дешевших моделях MacBook Air.

Порівняно з 12-ядерною версією M2 Max, M3 лише на 6% повільніше в багатоядерних результатах, але на 24% швидше, ніж той же процесор в одноядерних результатах. Порівняно з 10-ядерною версією M2 Pro, M3 на 12% швидший у багатоядерному режимі та зберігає приблизно таку ж перевагу над процесором у одноядерних робочих навантаженнях. Юр’єв не поділився кількістю ядер процесора M3, але в попередньому звіті говорилося, що він матиме вісім ядер.

Якщо це так, Apple досягла надзвичайного успіху зі своїм передовим процесором. Тепер ми повинні побачити, наскільки добре майбутні 13-дюймові та 15-дюймові MacBook Air можуть термічно контролювати M3, але ми очікуємо хороших результатів, оскільки TSMC заявив, що він буде створений за ефективним 3-нм процесом.

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