Оптимізм заможних інвесторів впав до мінімуму від початку пандемії - опитування UBS — Finance.ua
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Оптимізм заможних інвесторів впав до мінімуму від початку пандемії - опитування UBS

Фондовий ринок
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Оптимізм заможних інвесторів впав до мінімуму від початку пандемії - опитування UBS
Оптимізм заможних інвесторів впав до мінімуму від початку пандемії - опитування UBS
Настрій заможних інвесторів різко впав на тлі геополітичної напруженості та зростання інфляції, показують результати опитування учасників фондового ринку, проведеного UBS Global Wealth Management.
Майже три чверті (73%) опитаних зазначили, що бояться ухвалити неправильне інвестиційне рішення в поточних умовах — це максимальний показник із початку пандемії. Ще 69% учасників опитування сказали, що не знають, у що інвестувати свої кошти.
За словами президента UBS Global Wealth Management Ікбала Хана, інвестори в усьому світі непокояться через поєднання високої інфляції, війни рф проти України та ймовірності рецесії.
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57% респондентів головним побоюванням назвали інфляцію. Трохи менш як половина (43%) інвесторів зазначили, що через стрибок інфляції їм доводиться утримуватися від великих угод.
Лише 30% опитаних інвесторів висловили готовність збільшити інвестиції у фондовий ринок, якщо він просяде на 10%. Більше половини (56%) не готові змінювати рівень інвестицій, а 14% у такому разі взагалі скоротять вкладення.
В опитуванні UBS Global Wealth Management взяли участь понад 2,8 тис. інвесторів та 1,1 тис. власників бізнесів на 14 ринках зі статками не менше $1 млн.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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