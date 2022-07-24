Настрої інвесторів найбільш песимістичні після кризи 2008 року — Bank of America — Finance.ua
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Настрої інвесторів найбільш песимістичні після кризи 2008 року — Bank of America

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Очікування глобального зростання та корпоративних прибутків впали до рекордно низького рівня, а рівень готівки, навпаки, рекордно зріс більш як за два десятиліття.
Про це свідчить щомісячне опитування менеджерів фондів Bank of America, повідомляє Reuters.
Опитування проводилося з 8 по 15 липня серед майже 300 інвесторів, які контролюють активи в управлінні на загальну суму 800 млрд дол.
Результати продемонстрували «жахливий рівень песимізму інвесторів», що перевершує глибину пандемії COVID-19 та світову фінансову кризу 2008 року.
Зазначається, що інвестори підвищили рівень готівки до 6%, що є найвищим показником з жовтня 2001 року. Водночас розподіл акцій впав до рівня, який востаннє спостерігався після краху Lehman Brothers у 2008 році.
Побоювання щодо рецесії зросли до рівня, який востаннє спостерігався у травні 2020 року, а настрої інвесторів залишаються на максимальному «ведмежому рівні».
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І хоча три чверті опитаних менеджерів фондів очікують зниження інфляції в наступні 12 місяців, фон залишається «стагфляційним» з високою інфляцією та уповільненням підтримуючого настрою зростання.
Перспектива збереження високої інфляції є найвищим ризиком для світових ринків, за ним іде глобальна рецесія. Війна росії проти України опустилася на 5 рядок серед ризиків.
Половина опитаних інвесторів хочуть, щоб компанії зміцнили свої баланси, у той час як менш як третина хотіли б бачити більше капітальних витрат.
За матеріалами:
Економічна Правда
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